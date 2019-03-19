مدرب الأهلي: بدأنا في جني ثمار فلسفة لاسارتي

قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن جميع الفرق التي تشارك في البطولة الإفريقية تمتلك الرغبة القوية في الاستمرار والمنافسة لآخر لحظة وهو حق مشروع.

وأضاف لموقع ناديه أنه لم يعد هناك مباريات سهلة مع فرق القاره السمراء، بعد أن غيرت جميع الفرق من فسلفتها في التعامل مع البطولة الإفريقية، ورغبتهم في الوصول إلى مونديال العالم للأندية.

وأشار قمصان إلى أن الأهلي ينتظر قرعة دور الثمانية، ولكن في نفس الوقت الفريق البطل دائما ما يكون جاهزا لأية مباراة، بغض النظر عن النتيجة التي ستسفر عنها القرعة.

وشدد مدرب الأهلي على أن الفريق تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن المشوار مازال طويلا، فالأهلي لا يعترف إلا بالفوز بالألقاب، والصعود لربع النهائي لا يمثل انجازا، بل إن الوصول لنهائي البطولة لا يمثل شيئا إن لم يتوج الفريق باللقب، وهذا هو ما اعتاد عليه الأهلي طوال تاريخه مع تعاقب الأجيال.

وأوضح سامي قمصان أن الفريق بدأ يجني ثمار فلسفة واستراتيجية مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، وذلك من خلال النتائج التي تحققت في الفترة الأخيرة.

وقال قمصان إن لاسارتي يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، وهو أمر غاية في الأهمية في شخصية كل مدرب.

وشدد قمصان على قدرة الفريق على الفصل بين البطولات، وأن الجهاز أغلق ملف البطولة الإفريقية بانتهاء مباراة شبيبة الساورة، وبدأ التركيز في مباراة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجاري.

وأكد قمصان أن الجميع على علم أن بطولة الدوري العام هي المحببة لجماهير الأهلي، وأن الجهاز الفني واللاعبين يسعون بكل قوة لإسعاد الجماهير وتحقيق رغبتهم؛ سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

وأشار المدرب المساعد بالأهلي، إلى أن الفريق عانى من الاصابات خلال الفترة الماضية، التي كانت أحد أسباب خسارة الفريق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وأوضح قمصان أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، ومخطط الأحمال أليخاندرو، وضعا برنامجا للحد من ظاهرة الإصابات في الفريق، إلى جانب تضافر كافة الجهود في هذا الملف سواء الفنية أو الطبية، وهو ما ساهم بشكل كبير في تقليل معدل الاصابات.

واختتم بأنه يأمل أن يخوض الفريق مباراة الزمالك وجميع المباريات بشكل عام بصفوف مكتملة.

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