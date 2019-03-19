مستشفى الأهلي – فحص طبي لـ وليد سليمان وإكرامي لتحديد موعد عودتهما للمران

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 11:53

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - الأهلي - فيتا كلوب

يخضع كل من وليد سليمان جناح الأهلي، وشريف إكرامي حارس الفريق، لفحص طبي يحدد موعد عودتهما للمران الجماعي الفريق.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

الأهلي

ويخضع الثنائي للفحص الطبي قبل عودة الفريق للمران غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 30 مارس.

وقال الموقع الرسمي للأهلي: "سليمان خضع لبرنامج بدني قوي في الفترة الأخيرة واقترب من العودة للتدريبات الجماعية، على أن يتم تجهيزه للمرحلة المقبلة".

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وتعرض سليمان للإصابة ،بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأنهى مرحلة العلاج والتأهيل وخاض برنامجا بدنيا مكثفا في سبيل عودته للتدريبات الجماعية.

أما إكرامي فيخضع للفخص الطبي لتحديد موعد بداية المرحلة الجديدة من التأهيل التي تتضمن الجري حول الملعب، في خطوة نحو عودته للمران الجماعي.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، قطع إكرامي خطوات في مرحلة العلاج والتأهيل، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعرضه لإصابة بمزق في عضلة السمانة.

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