"تواجد السود في المنتخب مُضحك".. تعليقات عنصرية تثير الجدل في روسيا

"إنه مثير للضحك أن تحظى بلاعبين سود في المنتخب الوطني" كان ذلك تعليقا من المهاجم الروسي بافل بوجريبنياك. تعليق أثار الجدل في روسيا واستدعى ردا رسميا من الدولة.

بوجريبنياك الذي سبق له اللعب مع فولام وريدينج الإنجليزيين تسبب في استهجان كبير في بلاده بسبب تلك التصريحات، وميخائيل فيدوتوف مستشار الرئيس الروسي لحقوق الإنسان رد عليه.

وقال فيدوتوف لمحطة "موسكو 360" التلفزيونية: "أؤمن أن أي لاعب كرة قدم يلعب جيدا ويملك الجنسية الروسية يحق له تمثيل المنتخب الروسي. لون بشرة أو عيون أو شعر أو أي آخر لا يجب أن يحمل دلالة، هذا يجب أن يكون واضحا للجميع".

ماذا قال بوجريبنياك بالضبط؟ المهاجم الروسي أظهر معارضته للاعتماد على اللاعبين المجنسين في منتخب بلاده، وذلك في حوار مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

وقال فيه: "لا أتفق مع وجهة النظر تلك (التجنيس) لا أفهم لماذا يحظى آري (لاعب من أصول برازيلية في فريق كراسنودار) بالجنسية الروسية. إنه مثير للضحك عندما يمثل لاعب أسود المنتخب الروسي".

وأضاف "ماريو فيرنانديس (لاعب المنتخب الروسي ذو الأصول البرازيلية) لاعب رائع ولكننا نملك أيضا إيجور سمولينكوف (لاعب زينيت) في مركزه. يمكننا أن نلعب دون أجانب".

تقارير روسية عدة أشارت إلى احتمالية خضوع اللاعب للتحقيق من قبل الاتحاد الروسي بسبب تعليقاته التي اعتبرت عنصرية، ليصبح معرضا للإيقاف لمدة 10 مباريات.

ولكن اللاعب عاد واعتبر أن تصريحاته أسيء فهمها وأوضح لصحيفة Sport24 "لا يوجد لدي أي شيء ضد اللاعبين السود، أشرت إلى وجهة نظري الشخصية بأن أرى لاعبين ولدوا في روسيا بالمنتخب، هذا كل ما في الأمر. لم أقصد إهانة أي أحد".

وجريجوري إيفانوف، رئيس نادي أورال الذي يلعب له صاحب الـ35 عاما، دافع عن لاعبه قائلا إن النادي سيقف إلى جواره، مدعيا في الوقت ذاته أن أغلب اللاعبين الروس يتوافقون مع بوجريبنياك في وجهة النظر تلك.

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