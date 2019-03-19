تريزيجيه: لن أنظر لمتع الحياة إلا بعد نهاية مشواري الكروي

شدد الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" جناح قاسم باشا على أنه لا يشغل باله بشيئ حاليا سوى كرة القدم.

تريزيجيه يقضي موسمه الثاني في تركيا رفقة قاسم باشا، فقد سجل 8 أهداف وصنع مثلهم خلال 30 مباراة لعبها هذا الموسم، بعد موسم أول رائع.

وقال تريزيجيه في تصريحات لشبكة beIN sports: "أركز منذ بداية مشواري مع كرة القدم فقط لا غير، عكس العديد من اللاعبين".

وأضاف "منذ أن أتت زوجتي إلى تركيا وأن لا أفعل شيئا سوى التدرب ولعب المباريات والجلوس في البيت".

وواصل تريزيجيه "لن أنظر لمتع الحياة إلا بعد نهاية مشواري مع كرة القدم".

وأوضح لاعب أندرلخت السابق "الدوري التركي أقوى من نظيره البلجيكي، فالأول يضم العديد من نجوم الكرة العالمية".

وأتم تريزيجيه "أحلم بتتويج محمد صلاح بالدوري الإنجليزي هذا الموسم فهو فخر الكرة المصرية".

تريزيجيه انضم لصفوف منتخب مصر الذي يستعد لملاقاة النيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019 يوم السبت المقبل، قبل مواجهة نيجيريا وديا بعدها بثلاثة أيام.

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