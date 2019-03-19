تريزيجيه: لن أنظر لمتع الحياة إلا بعد نهاية مشواري الكروي

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 10:59

كتب : FilGoal

تريزيجيه

شدد الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" جناح قاسم باشا على أنه لا يشغل باله بشيئ حاليا سوى كرة القدم.

تريزيجيه يقضي موسمه الثاني في تركيا رفقة قاسم باشا، فقد سجل 8 أهداف وصنع مثلهم خلال 30 مباراة لعبها هذا الموسم، بعد موسم أول رائع.

وقال تريزيجيه في تصريحات لشبكة beIN sports: "أركز منذ بداية مشواري مع كرة القدم فقط لا غير، عكس العديد من اللاعبين".

أخبار متعلقة

الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد المنتخب: استبعاد رمضان صبحي لأسباب غير فنية؟ كلام لا يستحق الرد عليه هاني رمزي: قميص المنتخب؟ اللاعبون لم يشتكوا.. الأهم الفوز بكأس الأمم المدرب العام للمنتخب لصلاح: لا تفكر في الأهداف.. ليست مسطرة لقياس مستواك

وأضاف "منذ أن أتت زوجتي إلى تركيا وأن لا أفعل شيئا سوى التدرب ولعب المباريات والجلوس في البيت".

وواصل تريزيجيه "لن أنظر لمتع الحياة إلا بعد نهاية مشواري مع كرة القدم".

وأوضح لاعب أندرلخت السابق "الدوري التركي أقوى من نظيره البلجيكي، فالأول يضم العديد من نجوم الكرة العالمية".

وأتم تريزيجيه "أحلم بتتويج محمد صلاح بالدوري الإنجليزي هذا الموسم فهو فخر الكرة المصرية".

تريزيجيه انضم لصفوف منتخب مصر الذي يستعد لملاقاة النيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019 يوم السبت المقبل، قبل مواجهة نيجيريا وديا بعدها بثلاثة أيام.

اقرأ أيضا:

الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو

مدرب المنتخب لصلاح: لا تفكر في الأهداف.. ليست مسطرة لقياس مستواك

المنتخب: استبعاد رمضان صبحي لأسباب غير فنية؟ كلام لا يستحق الرد عليه

أفضل 50 مدربًا في التاريخ من اختيار فرانس فوتبول

"القمة بين الزمالك والأهلي قد يتم نقلها من برج العرب"

مورينيو: شاهدت أبو تريكة في الملعب وهو يقود مصر للفوز بأمم إفريقيا 2008

محمود حسن "تريزيجيه" تريزيجيه قاسم باشا

نرشح لكم

أخر الأخبار

الوحدة: ميدو لم يقال لأسباب فنية.. الجماهير خط أحمر و"مجبَر أخاك لا بطل" ساعة | السعودية
لهيطة: المنتخب يخوض 3 وديات قبل كأس الأمم ساعة | منتخب مصر
3 تحديات تواجه الزمالك أمام المقاولون.. رقم غير جيد ضد عماد النحاس ساعة | الدوري المصري
ديسابر: مصر والسنغال الأقرب للفوز بكأس الأمم.. والأهلي قد يكون تفاوض مع وكيلي ساعة | منتخب مصر
جيجز يرد ساخرا على إبراهيموفيتش: من الواضح أنك تعرف مانشستر يونايتد أكثر منا 2 ساعة | أوروبا
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20-3-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقرعة إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد 2 إيهاب جلال يكشف سبب عدم مصافحة حسام حسن قبل مواجهة المصري وسموحة 3 مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو 4 تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

قد ينال إعجابك