بوكيتينو: انتظر برشلونة في نهائي الأبطال.. ميسي عبقري ويدهشني استمراريته

"برشلونة هو المفضل لحصد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم".. هكذا بدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ توتنام، حديثه عن دوري الأبطال.

بوكيتينو تواجد في إسبانيا لتقديم بطولة MIC 2019 الودية قبل أن يتحدث عن برشلونة.

وقال مدرب توتنام: "برشلونة هو الفريق المفضل لحصد لقب دوري أبطال أوروبا. يمتلكون مجموعة مُدهشة من اللاعبين إلى جانب أنهم يمتلكون العبقري".

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (الموندو ديبورتيفو الإسبانية) "ميسي عبقري. هو مختلف تماما عن الجميع ودائما ما يُفاجئني بما يفعله".

وواصل "أكثر ما يُدهشني في ميسي هو استمراريته. يفعل نفس الأمور الرائعة في كل مباراة وكل 3-4 أيام منذ 11-12 عاما. هو مدهش وكنت محظوظا برؤيته وعانيت منه أيضا".

ورغم ترشيحه لـ برشلونة لحصد لقب دوري الأبطال، إلا أنه تحدى الجميع، ليُجيب على سؤال (هل ستصل نهائي دوري الأبطال لتواجه برشلونة؟) قائلا: "أين يمكنني أن أوقع على ذلك؟ نعم أنا واثق من ذلك وانتظرهم".

وأشار "وبالتأكيد يوجد مانشستر سيتي ويوفنتوس أيضا مرشحان لحصد اللقب ومصممان على ذلك".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد ضد برشلونة، يرى بوكيتينيو "يونايتد يمتلك جودة مميزة ويرغبون في حصد اللقب، ولكن لكي أكون واضحا، برشلونة سيتأهل".

وأتم "برشلونة سيتخطى مانشستر يونايتد".

بوكيتينو (47 عاما) يدرّب توتنام منذ عام 2014، ولم ينجح في الفوز بأي بطولة خلال هذه الفترة، مكتفيا بقيادة الفريق للحضور المتكرر في دوري أبطال أوروبا، واحتلاله المركز الثالث في الدوري الإنجليزي موسم 2015\2016، والوصول لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية موسم 2014\2015.

توتنام سيواجه مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب برشلونة أمام مانشستر يونايتد. يوفنتوس سيواجه أياكس، بينما يلعب ليفربول ضد بورتو.

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