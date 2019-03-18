ماذا سيفعل أرسنال؟.. رسميا – أياكس يُجدد لمديره الرياضي أوفر مارس

الإثنين، 18 مارس 2019 - 17:39

كتب : FilGoal

مارك أوفر مارس - أياكس

أعلن نادي أياكس الهولندي بشكل رسمي تجديد عقد مديره الرياضي مارك أوفر مارس ليقطع الطريق أمام أرسنال الذي كان يرغب في ضمه.

وكشف أياكس في بيانه الرسمي اليوم الاثنين عن تجديد عقد مارك أوفر مارس حتى 2024.

وتحدث مارك أوفر مارس عن تجديد عقده، قائلا: "لا يزال هناك العديد من التحديات لي في أياكس".

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وأضاف "أنا أمضي وقتا ممتعا للغاية هنا. أشعر بالسعادة والرضا وهدفي مواصلة العمل".

تجديد عقد مارك أوفر مارس، يأتي بعد يوم واحد فقط بعدما أعلن إشبيلية إعادة مونشي من جديد كمدير رياضي.

أرسنال أعلن رحيل سفين ميسلينتات من منصبه ليبدأ بعدها النادي الإنجليزي في البحث عن مدير رياضي جديد.

لائحة أرسنال تضمنت اسم مونشي ومارك أوفر مارس، والآن الثنائي لن يذهب للعمل مع أوناي إيمري.

من الأسماء التي مازالت على لائحة أرسنال في الوقت الحالي لشغل منصب المدير الرياضي هو فرانسيس كاجيجاو.

فرانسيس كاجيجاو، بريطاني إسباني لعب لأكاديمية أرسنال حتى عمر الـ 17 قبل أن يرحل إلى إسبانيا ولكن مسيرته في الكرة لم تستمر طويلا.

وعمل فرانسيس كاجيجاو مع أرسنال منذ 1999 ككشاف للنادي في إسبانيا.

الصفقة الأشهر التي تمت لأرسنال بفضل كاجيجاو كان سيسك فابريجاس من برشلونة.

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