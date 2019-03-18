مدافع ليفربول: الفوز الصعب على فولام يحفظ فرصنا في التتويج باللقب

يعتقد أندي روبرتسون مدافع ليفربول أن الفوز على فولام في الدوري الإنجليزي، كان مهماً للغاية عقب عبور بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول هرب من فخ فولام بصعوبة بعدما انتصر بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي. هدف أصحاب الأرض جاء عن طريق ريان بابل بعد خطأ قاتل من فان دايك وأليسون. (طالع التفاصيل)

وقال روبرتسون لموقع ناديه: "كانت مباراة كبيرة بالنسبة لنا. كان يجب علينا الحصول على النقاط الثلاث. سيطرنا على المباراة في الشوط الأول والثاني، والهدف الذي هز شباكنا جاء من خطأ غير متوقع. هذه الأمور تحدث في كرة القدم. لحسن الحظ حصلنا على ركلة جزاء سددها جيمس ميلنر بنجاح".

وأضاف "وصلنا إلى مرحلة من الموسم حيث يقاتل الجميع من أجل تفادي الهبوط ومن أجل مراكز مؤهلة لدوري الأبطال. كان أسبوعاً كبيراً بالنسبة لنا. مواجهة بايرن ميونيخ تتحدث عن نفسها، ولحسن الحظ نجحنا في العودة للدوري بفوز يحفظ فرصنا في الفوز باللقب".

وعن ميلنر، أوضح قائلا "هو الرجل الأكثر خبرة في الفريق، وبالفعل سبق له الفوز باللقب الذي نسعى جميعاً من أجله. تجربته بالغة الأهمية بالنسبة لنا. جميعنا نؤمن به، وهذا كافي بالنسبة لنا".

وتطرق للحديث عن ساديو ماني، مضيفا "الهدف الذي سجله يريك مدى الثقة التي يتحلى بها خلال الفترة الحالية. هو يسجل من أجل المتعة، ومستمر في إحراز الأهداف. جميعنا نلعب أدوار جيدة ولدينا فريق جيد. أمامنا الآن سبع مباريات متبقية، نتطلع لخوضها".

ليفربول تقدم أولا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 26 قبل أن يستغل ريان بابل خطأ قاتلا من فان دايك وأليسون ليدرك التعادل في الدقيقة 74.

لكن جيمس ميلنر رفض أن يخرج ليفربول ليحول ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 81.

ركلة ميلنر أنقذت ليفربول من فخ التعادل، ليصل رصيد الريدز للنقطة 76 في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.