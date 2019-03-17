خاص الأهلي لـ في الجول: تقديم مباريات دوري اليد؟ هو قرار بموافقة وفي مصلحة كل الأندية

الأحد، 17 مارس 2019 - 17:55

كتب : محمد سمير

الأهلي - كرة يد

دافَع عمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي، عن قرار الاتحاد المصري بتقديم مباريات الجولة المقبلة من الدوري.

الاتحاد المصري لكرة اليد قرر تقديم مباريات المسابقة المحلية لمدة يومين، قرار اعتبره البعض في مصلحة الزمالك، والأهلي لا يرى الأمر بهذه الصورة تماما.

عمر شوقي صرّح لـ في الجول: "هذا القرار تم اتخاذه منذ أكثر من أسبوع، ولجنة المسابقات في الاتحاد المصري تعمل لصالح كل الأندية".

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وألمح شوقي إلى موافقة الأهلي المسبقة على هذا القرار: "لجنة المسابقات لا تتخذ قراراتها إلى بعد موافقة كل الأندية".

تقديم مباريات الجولة، سيسمح لـ أحمد الأحمر بالظهور مع الزمالك قبل أن يسافر للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

الأحمر قائد المنتخب الوطني سيشارك وقتيًا على سبيل الإعارة في المسابقة الآسويية، إذ سيلعب للكويت الكويتي.

هذا المصير كان من الممكن أن ينطبق على الأهلي أيضا بحسب عمر شوقي: "بعض لاعبي الأهلي كانوا مطلوبين أيضا للمشاركة في دوري أبطال آسيا".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة اليد قد قبل استقالة خالد العوضي نائب رئيس مجلس إدارته. (طالع التفاصيل)

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