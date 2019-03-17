فان دايك: لا أعذار لي.. كان علي التعامل بشكل أفضل مع الكرة

الأحد، 17 مارس 2019 - 18:30

كتب : FilGoal

فان دايك - أليسون - بابل - فولام - ليفربول

تحدث فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن الخطأ القاتل الذي ارتكبه أمام فولام وكان سيكلف فريقه التعادل.

ليفربول هرب من فخ فولام بصعوبة بعدما انتصر بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي. هدف أصحاب الأرض جاء عن طريق ريان بابل بعد خطأ قاتل من فان دايك وأليسون. (طالع التفاصيل)

وقال فان دايك: "لا أعذار لي نهائيا".

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وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "كان يجب علي أن أتعامل بشكل أفضل في لقطة الهدف. فولام استغل الخطأ وسجلوا التعادل ولكننا في النهاية حصدنا الثلاث نقاط".

وواصل "انتصرنا والآن نحن في الصدارة. كنا نعلم جيدا مدى صعوبة اللقاء إلى جانب أننا صعبنا الأمور علينا أيضا ولم نسيطر على الكرة بالشكل المطلوب".

وتابع "حصدنا الثلاث نقاط وهذا هو الأهم والآن التركيز سيكون على التوقف الدولي".

ليفربول تقدم أولا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 26 قبل أن يستغل ريان بابل خطأ قاتلا من فان دايك وأليسون ليدرك التعادل في الدقيقة 74.

لكن جيمس ميلنر رفض أن يخرج ليفربول ليحول ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 81.

ركلة ميلنر نقذت ليفربول من فخ التعادل، ليصل رصيد الريدز للنقطة 76 في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

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