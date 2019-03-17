بابل: كنت محظوظا في الهدف.. واحترم ليفربول بشدة

الأحد، 17 مارس 2019 - 18:55

كتب : FilGoal

بابل - ليفربول - فولام

تحدث ريان بابل لاعب فولام عن هدفه في مرمى ليفربول، مشيرا إلى "كنت محظوظا في الهدف".

ليفربول هرب من فخ فولام بصعوبة بعدما انتصر بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي. هدف أصحاب الأرض جاء عن طريق ريان بابل بعد خطأ قاتل من فان دايك وأليسون. (طالع التفاصيل)

وقال بابل عن عدم احتفاله بالهدف: "بكل تأكيد لن احتفل لأنني احترم فريقي السابق".

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وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "مازالت مشجعا لـ ليفربول ومن هنا فأنا احترمهم بكل تأكيد".

وواصل عن لقطة الهدف "لم أتوقع ألا يحصل أليسون على الكرة. كنت محظوظا ونجحت في التسجيل ولكننا لم ننتصر".

وتابع "هذا ما يحدث لنا منذ بداية الموسم. علينا مواصلة القتال في كل المباريات المتبقية من الدوري".

ليفربول تقدم أولا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 26 قبل أن يستغل ريان بابل خطأ قاتلا من فان دايك وأليسون ليدرك التعادل في الدقيقة 74.

لكن جيمس ميلنر رفض أن يخرج ليفربول ليحول ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 81.

ركلة ميلنر نقذت ليفربول من فخ التعادل، ليصل رصيد الريدز للنقطة 76 في صدارة الدوري بشكل مؤقت، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

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