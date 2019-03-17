مباراة سيدات أتليتكو وبرشلونة تسجّل أعلى حضور جماهيري في تاريخ الأندية

شهدت مباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة في الجولة 24 من الدوري الإسباني للسيدات، حدثا تاريخيا بتسجيل رقم قياسي في الحضور الجماهيري.

ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بـ أتليتكو سجّل حضورا جماهيريا يقدّر بـ60636 مشجعا، وهو الرقم القياسي العالمي بالحضور الجماهيري في مباريات السيدات على مستوى الأندية.

الجماهير لبت نداء إدارة أتليتكو، وحطمت الرقم القياسي السابق الذي سُجل في مباراة سابقة بالدوري المكسيكي للسيدات بين تيجرس ومونتيري، إذ بلغ الحضور وقتها 51211 مشجعا.

هذا الحضور الجماهيري الغفير لمباراة كرة قدم للسيدات ليس الأول من نوعه هذا الموسم في إسبانيا.

مباراة أتليتك بلباو وأتليتكو مدريد في كأس ملكة إسبانيا بشهر يناير الماضي على ملعب سان ماميس، شهدت حضور 48121 مشجعا، ويعتبر هذا الحضور هو الثالث على هذه القائمة في العدد.

مباراة أتليتكو وبرشلونة التي انتهت بفوز الضيوف 2-0، تحتل بدورها المركز 19 على قائمة مباريات السيدات الأكثر حضورا جماهيريا ولكن على كل الأصعدة الرسمية، وليس في مستوى الأندية فقط.

الرقم القياسي العالمي في الحضور الجماهيري للسيدات يظل مسجلا بمباراة الولايات المتحدة الأمريكية والصين في كأس العالم 1991 على ملعب روز بول، إذ بلغ الحاضرون 90185 مشجعا.

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