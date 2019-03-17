مدرب الأهلي: مرحلة المجموعات = 30% من قوة دوري الأبطال

الأحد، 17 مارس 2019 - 15:44

كتب : FilGoal

الأهلي - بتروجت

قال محمد يوسف المدرب العام للأهلي إن فريقه تجاوز مرحلة أقل قوة مما ينتظره في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح يوسف عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "مرحلة المجموعات تمثل 30% من قوة دوري أبطال إفريقيا، أما الأدوار الإقصائية تمثل 70% بنسب متفاوتة حتى نهاية المشوار".

وأضاف: "الأندية الثمانية التي تأهلت قوية ومميزة".

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وأشار: "في بطولة العام الماضي كانت عامرة بالمفاجآت مثل خروج مازيمبي أمام أول أغسطس الأنجولي، ففي كل بطولة يظهر فريقا جديدا يحقق نتائج بارزة".

واختتم تصريحاته: "الأهلي بطل يبحث عن اللقب دائما، كما قلت من قبل لا نحسب كم مرة تأهلنا للنهائي بل يهمنا أكثر عدد مرات الفوز بالبطولة، لأنه الإنجاز الذي يدون في سجلات التاريخ".

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