حوار في الجول - سليمان: أنا ضد سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى.. والشناوي أصر على المشاركة

شدد طارق سليمان مدرب حراس المرمى على إصرار محمد الشناوي على المشاركة والسعي طوال الأسبوع الماضي للتغلب على الإصابة من أجل المشاركة.

ونفى سليمان أن تكون مشاركة الشناوي تقليلا من مستوى علي لطفي موضحا أنه أجاد في مباراة فيتا كلوب في ظروف صعبة واستحق أن يكون أفضل حارس مرمى بالجولة الخامسة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في انتظار تحديد منافسه بقرعة يوم الأربعاء المقبل.

وتحدث طارق سليمان في حوار مطول مع FilGoal.com عن مشاركة الشناوي وسبب ضم مصطفى شوبير، ومواجهة الزمالك الحاسمة ومستقبل حراسة المرمى في الأهلي.

مشاركة الشناوي ولطفي:

قال مدرب حراس مرمى الأهلي في البداية ردا على عدم توقع الجميع مشاركة الشناوي في مواجهة شبيبة الساورة: "ما علاقتنا بآراء الناس؟".

وأوضح "قلت من قبل أن كاحل القدم حتى لو به آلام يمكن أن تلعب عكس المزق في الضامة أو أي إصابة عضلية".

وأضاف طارق سليمان "رغبة الشناوي في اللعب حسمت الأمر، والجهاز الطبي قام بمجهود كبير مع اللاعب منذ خروجه اضطراريا في مباراة فيتا كلوب".

وتابع "الشناوي أصر على المشاركة، وقبل يوم من المباراة شارك بشكل رائع في التدريبات فوجدنا أنه من الممكن مشاركته دون مشاكل".

وكان الشناوي قد تم استبداله اضطراريا في مواجهة فيتا كلوب بالجولة الخامسة وكانت هناك شكوك لمشاركته أمام شبيبة الساورة.

وواصل سليمان حديثه "جلست مع علي لطفي للتأكيد على ثقتنا في قدراته، وأن تلك المباراة حاسمة وتحتاج إلى كل الخبرات".

"لطفي شارك في ظروف صعبة أمام فيتا كلوب وقدم مباراة رائعة وتم اختياره أفضل حارس مرمى في الجولة، لذلك كان علينا مراعاة الجانب النفسي، ومارتين لاسارتي جلس معه أيضا للتأكيد على ثقته في قدراته".

مصطفى شوبير:

وعن أسباب ضم مصطفى شوبير لمعسكر الفريق رغم عدم قيده إفريقيا أوضح سليمان "ضم شوبير جاء بسبب احتمالية عدم مشاركة محمد الشناوي في التدريبات الجماعية".

وأضاف "وكنا في حاجة لحارس مرمى آخر بخلاف علي لطفي للمشاركة في التدريبات".

وتابع "بالإضافة إلى المشاركة بتقسيمة صغيرة في أخر تدريب قبل المباراة لذلك كنا في حاجة لحارسين مرمى".

"نحاول تقريب حراس المرمى الشباب من الكبار، شوبير ينضم مرة وأحمد مرة وهناك حمزة علاء أيضا".

وشدد سليمان "حراس مرمى الأهلي الشباب يقومون بعمل جيد والفروق الفردية بينهم بسيطة لذلك نبحث عن مساعدتهم بالدخول في أجواء الكبار".

وعن اتباع سياسة التدوير مستقبلا أوضح سليمان "لا يوجد تدوير في أمر حراسة المرمى، أنا لست مقتنعا بتلك النظرية من الأساس".

"طالما هناك حارس مرمى يقدم مستوى جيد وثابت فالأفضل استمراره في الملعب، إلا لو كان هناك عوامل أخرى تعود لرأي الجهاز الفني".

الزمالك:

وعن حسم مواجهة الأهلي والزمالك للقب الدوري قال سليمان :"مباراة الزمالك صعبة ومهمة جدا لكن لن تحسم لقب الدوري أيا كانت النتيجة، والدليل أن هناك مباراة أخرى أمام الزمالك في المسابقة".

وعن التدريب على أمور معينة لتفادي خطورة الزمالك أوضح "نعمل على جميع المواقف التي قد نتعرض لها في أي مباراة، لذلك ندرس كل شيء ممكن".

وتابع "الزمالك لديه خط هجوم قوي والدليل أنه الأكثر تهديفا في المسابقة حتى الآن، والأرقام لا تكذب".

وبالحديث عن تميز الزمالك في الكرات العرضية قال سليمان: "لن نركز في التدريبات على أمر معين، سنتدرب على كل المواقف تحسبا لحدوثها في المباراة".

حراسة المرمى في الأهلي:

وبالحديث عن رأيه في أداء حراس مرمى الأهلي قال سليمان: "الأهلي فريق كبير وينافس على جميع البطولات، لذلك من الطبيعي أن يكون حراس المرمى الثلاثة جاهزين للمشاركة في أي وقت".

وأوضح "الفوارق بينهما صغيرة لذلك هدفنا دائما أن يكون الثلاثي جاهزا للمشاركة في أي وقت وفقا للظروف".

وتابع "الحال نفسه على باقي مراكز الفريق، تجد أحمد فتحي ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وايضا رمضان صبحي وجونيور أجايي وحسين الشحات، الجميع يبقى جاهزا للمشاركة".

تدعيم حراسة المرمى:

وعن التفكير في تدعيم صفوف حراسة المرمى في الأهلي أوضح سليمان "حتى الآن لم نطلب التعاقد مع حارس مرمى جديد في الصيف، لدينا ثلاثة حراس مرمى على أعلى مستوى في مصر".

وشدد "لا أرى وجود أي مشكلة في هذا المركز، البعض يكون له حكم سريع بسبب أي أخطاء وهذا وارد في عالم كرة القدم".

وأتم سليمان حديثه "بخلاف الثلاثي الموجود في حراسة المرمى لدينا ثلاثي آخر شاب مستواهم جيد وجيل مبشر مستقبلا".

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