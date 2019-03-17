التشكيل - صلاح أساسي ضد فولام

الأحد، 17 مارس 2019 - 15:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد فولام يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في الرابعة والربع مساء.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي رفقة ساديو ماني وربرتو فيرمينو.

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ويلعب يورجن كلوب بالثلاثي جيني فينالدوم وفابينيو وآدم لالانا في وسط الملعب.

بينما يتواجد الرباعي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون أمام أليسون بيكر حارس المرمى.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

أما فولام فيحتل المركز الـ19 برصيد 17 نقطة.

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