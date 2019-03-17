التشكيل - صلاح أساسي ضد فولام

يلعب نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد فولام يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي في الرابعة والربع مساء.

ويتواجد صلاح في الخط الأمامي رفقة ساديو ماني وربرتو فيرمينو.

ويلعب يورجن كلوب بالثلاثي جيني فينالدوم وفابينيو وآدم لالانا في وسط الملعب.

بينما يتواجد الرباعي ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأندي روبرتسون أمام أليسون بيكر حارس المرمى.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

🥁... #FULLIV team news is now in, and there are 4⃣ changes for the Whites this afternoon 👇 #COYW pic.twitter.com/Do4gCikxgt — Fulham Football Club (@FulhamFC) March 17, 2019

أما فولام فيحتل المركز الـ19 برصيد 17 نقطة.

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