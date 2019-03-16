جلال مازحا: كرِر الخطأ يا مسعود بشرط أن نفوز.. وحسام حسن صنع شيئا للمصري

السبت، 16 مارس 2019 - 20:49

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - المصري

مزح إيهاب جلال المدير الفني للمصري، بشأن خطأ حارس مرماه أحمد مسعود في مواجهة سموحة.

المصري تفوق على سموحة 4-2 في مباراة مثيرة بالجولة 26 من الدوري الممتاز على استاد الجيش في السويس. (طالع التفاصيل)

سموحة تقدّم في النتيجة بالدقيقة الثامنة بعد خطأ قاتل من مسعود حارس المصري الذي بالغ في المراوغة، وجلال لم يبد ساخطا عليه في حديثه بعد المباراة: "فليكرر هذا الخطأ بشرط أن نفوز".

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وواصل عبر "أون سبورت" في حديثه عن مسعود الذي تصدى لركلة جزاء في نهاية المباراة: "هو يؤدي بشكل جيد، سنحاول ألا نقدّم الهدايا للمنافسين".

واعتبر جلال أن سموحة لم يتفوق على فريقه: "سموحة لم يضغط علينا، ولكنهم تحصّلوا على الكثير من المخالفات".

وأشاد جلال بما قدّمه حسام حسن المدير الفني لسموحة خلال ولايته مع المصري في السنوات الماضية: "حسام حسن قدّم شيئا لهذا النادي، وفي نهاية المباراة هي مجرد مباراة".

مضيفا: "أصررت أن يتوجه لاعبو المصري لتحيته قبل المباراة، علاقة اللاعبين بمدربيهم يجب أن تكون جيدة دائما".

جلال علّق على هدف لاعبه محمود وادي من قبل منتصف الملعب ومدى تشابهه مع هدف عبد الله السعيد لاعب بيراميدز: "إنه هدف تاريخي، أجمل من هدف عبد الله السعيد".

المصري رفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمّد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز 15.

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