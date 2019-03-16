يوسف يوجّه رسالة لمدرب شبيبة الساورة: حققتم إنجازا كبيرا

أشاد محمد يوسف المدرب العام للأهلي بمنافسه شبيبة الساورة، بعد المباراة التي جمعت الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تفوّق على ضيفه الجزائري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ملعب برج العرب، بالجولة الرابعة لدور المجموعات، ليمر إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة. (طالع التفاصيل)

وصرّح يوسف بعد المباراة: "كان من المهم للأهلي أن يتأهل متصدرا للمجموعة، رغم أن حسم التأهل منذ المباراة الماضية كان هدفنا".

مضيفا عبر "بي إن سبورتس": "اللاعبون تحلوا بتركيز كبير، واستطعنا إسعاد الجماهير الحاضرة".

وواصل: "الكثير من السيناريوهات سيطرت على حسابات التأهل، سيمبا خطف التأهل في آخر دقيقة بعد أن كان متعادلا أمام فيتا كلوب".

وذكر: "بدأنا المباراة بحذر وهو ما انطلق على الساورة كذلك، ثم هددنا مرماهم بعدة فرص احتاجت إلى لمسة أخيرة أفضل لتُسجَل".

وأضاف: "قطعنا شوطا كبيرا في البطولة، ولكن المهمة لم تنته، نريد إعادة البطولة للأهلي".

واعتبر يوسف أن فترة التوقف الدولي ستعود بالنفع على فريقه: "الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الراحة للفريق قبل مباراة الزمالك، ولذلك أرى أن مستوانا سيتحسّن. الأمر الأهم الآن عودة المصابين".

وخلال حديثه على الهواء، وجّه يوسف رسالة إلى كريم زاوي المدير الفني للفريق الجزائري: "شبيبة الساورة فريق محترم ويشارك للمرة الأولى وكان متصدرا المجموعة قبل هذه الجولة، أقدّم لهم التحية، وأتمنى مشاهدتهم في المسابقات المقبلة، سيكون لهم باع كبير".

الأهلي رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد الساورة عند 7 نقاط في المركز الرابع -الأخير-، ليودّع البطولة.

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