بالفيديو - الانتصار الثاني تواليا.. الاتحاد يضرب الحزم بثلاثية ويرتقي مركزا بعيدا عن الهبوط

السبت، 16 مارس 2019 - 17:01

كتب : FilGoal

الاتحاد - الحزم

اتحاد جدة حقق الفوز الثاني على التوالي وارتقى مركزا بعيدا عن مراكز الهبوط في رحلة تفادي الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

الاتحاد يفوز على الحزم بثلاثية نظيفة في الجولة 24 من الدوري السعودي، بعدما انتصر على الفيحاء في الجولة الماضية بهدفين نظيفين.

سجل هدفي الإتي كلا من كارلوس فيلانويفا مروان دا كوستا، فيما تعرض مسعود بخيت لاعب الحزم للطرد في الدقيقة 53.

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هدف اللقاء الأول أتى في الدقيقة 31 عن طريق التشيلي فيلانويفا. صاحب الـ33 عاما بعدما استغل تمريرة عرضية من الجبهة اليسرى ليسجلها رأسية طائرة.

ومع الدقيقة 68 استغل الاتحاد النقص العدد في صفوف مضيفه ليضيف مروان دا كوستا الهدف الثاني للضيوف من رأسية إثر ركلة حرة غير مباشرة ارتقى لها عاليا وأسكنها في الزاوية اليمنى من المرمى.

ونجح حارس الحزم مليك عسلة في الحفاظ على شباكه من توسيع الفارق بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف ولكنه تصدى لتسديدة الصربي ألكساندر بريوفيتش في الدقيقة 72.

وبعدها بـ6 دقائق وقفت العارضة هذه المرة في وجه بريوفيتش وتصدت لتسديدة قوية، ولكن فهد المولد نجح في تسجيل الثلاثية لفريقه مع الدقيقة 93 من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 22 نقطة في المركز الـ13 (المركز المؤدي لتصفيات الهبوط بدلا من الهبوط مباشرة) مرتقيا مركزا بدلا من الباطن وبفارق الأهداف عنه.

أما الحزم فتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ11.

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