بالفيديو - الانتصار الثاني تواليا.. الاتحاد يضرب الحزم بثلاثية ويرتقي مركزا بعيدا عن الهبوط

اتحاد جدة حقق الفوز الثاني على التوالي وارتقى مركزا بعيدا عن مراكز الهبوط في رحلة تفادي الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

الاتحاد يفوز على الحزم بثلاثية نظيفة في الجولة 24 من الدوري السعودي، بعدما انتصر على الفيحاء في الجولة الماضية بهدفين نظيفين.

سجل هدفي الإتي كلا من كارلوس فيلانويفا مروان دا كوستا، فيما تعرض مسعود بخيت لاعب الحزم للطرد في الدقيقة 53.

هدف اللقاء الأول أتى في الدقيقة 31 عن طريق التشيلي فيلانويفا. صاحب الـ33 عاما بعدما استغل تمريرة عرضية من الجبهة اليسرى ليسجلها رأسية طائرة.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب : كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 31 الحزم 0 : 1 الاتحاد #الحزم_الاتحاد pic.twitter.com/ESLniF1BNS — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 16, 2019

ومع الدقيقة 68 استغل الاتحاد النقص العدد في صفوف مضيفه ليضيف مروان دا كوستا الهدف الثاني للضيوف من رأسية إثر ركلة حرة غير مباشرة ارتقى لها عاليا وأسكنها في الزاوية اليمنى من المرمى.

الهدف الثاني لنادي الاتحاد سجله اللاعب مروان داكوستا في الدقيقة 68 الحزم 0 : 2 الاتحاد#الحزم_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/xuPuRvYkvh — دوري بلس (@dawriplusksa) March 16, 2019

ونجح حارس الحزم مليك عسلة في الحفاظ على شباكه من توسيع الفارق بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للضيوف ولكنه تصدى لتسديدة الصربي ألكساندر بريوفيتش في الدقيقة 72.

وبعدها بـ6 دقائق وقفت العارضة هذه المرة في وجه بريوفيتش وتصدت لتسديدة قوية، ولكن فهد المولد نجح في تسجيل الثلاثية لفريقه مع الدقيقة 93 من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 22 نقطة في المركز الـ13 (المركز المؤدي لتصفيات الهبوط بدلا من الهبوط مباشرة) مرتقيا مركزا بدلا من الباطن وبفارق الأهداف عنه.

أما الحزم فتوقف رصيده عند 24 نقطة في المركز الـ11.

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