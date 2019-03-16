بالفيديو - بعد 3 دقائق من مشاركته.. جراي يقود واتفورد لنصف نهائي كأس الاتحاد على حساب بالاس

أندري جراي دخل كبديل وبعد 3 دقائق فقط من مشاركته قاد واتفورد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

واتفورد ينتصر على كريستال بالاس 2-1 في ربع نهائي كأس الاتحاد، ويصعد إلى المربع الذهبي كأول من يخطف تلك البطاقة.

سجل هدفي واتفورد إيتيان كابوي وأندري جراس، بينما أحرز هدف النسور ميتشي باتشواي.

كابوي افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 مستغلا كرة مرتدة بينما يتمركز داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في الشباك.

⚽️ | Etienne Capoue pokes home from close range to give @WatfordFC the lead. pic.twitter.com/9ep9IFWnBV — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2019

وكريستال بالاس لم يتمكن من إدراك التعادل سوى في الشوط الثاني مع الدقيقة 62. باتشواي انطلق من الجبهة اليسرى متوغلا صوب منطقة الجزاء قبل أن يسدد بيمناه على يسار الحارس هوريليو جوميز.

🦇 | @mbatshuayi with an impressive solo goal to level for @CPFC! pic.twitter.com/xILoKNcP1g — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2019

ومع الدقيقة 79 أتى دور البديل جراي بعد 3 دقائق فقط من مشاركته. صاحب الـ27 عاما استغل المجهود الفردي الرائع والتمريرة الأروع من روبيرتو بيريرا ليستقبل كرة داخل منطقة الجزاء ويودعها الشباك بكل هدوء.

🔥 | Immediate impact from @AndreGray7 to give @WatfordFC the lead 3⃣ minutes after coming on! pic.twitter.com/fkAIeBLVid — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2019

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