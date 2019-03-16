بالفيديو - بعد 3 دقائق من مشاركته.. جراي يقود واتفورد لنصف نهائي كأس الاتحاد على حساب بالاس

السبت، 16 مارس 2019 - 16:14

كتب : FilGoal

واتفورد - كريستال بالاس

أندري جراي دخل كبديل وبعد 3 دقائق فقط من مشاركته قاد واتفورد إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

واتفورد ينتصر على كريستال بالاس 2-1 في ربع نهائي كأس الاتحاد، ويصعد إلى المربع الذهبي كأول من يخطف تلك البطاقة.

سجل هدفي واتفورد إيتيان كابوي وأندري جراس، بينما أحرز هدف النسور ميتشي باتشواي.

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كابوي افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27 مستغلا كرة مرتدة بينما يتمركز داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في الشباك.

وكريستال بالاس لم يتمكن من إدراك التعادل سوى في الشوط الثاني مع الدقيقة 62. باتشواي انطلق من الجبهة اليسرى متوغلا صوب منطقة الجزاء قبل أن يسدد بيمناه على يسار الحارس هوريليو جوميز.

ومع الدقيقة 79 أتى دور البديل جراي بعد 3 دقائق فقط من مشاركته. صاحب الـ27 عاما استغل المجهود الفردي الرائع والتمريرة الأروع من روبيرتو بيريرا ليستقبل كرة داخل منطقة الجزاء ويودعها الشباك بكل هدوء.

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