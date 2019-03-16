ناينجولان: تعلمت من أخطاء الماضي.. ومونشي لم يتصرف باحترافية معي

يبدو أن تجارب الماضي الخاطئة قد تعلم منها رادجا ناينجولان لاعب إنتر، والبلجيكي يعترف بارتكابه الأخطاء، ويتحدث عن سبب الرحيل عن روما، ويُرجعه إلى المدير الرياضي السابق مونشي.

ناينجولان انضم الصيف الماضي إلى صفوف إنتر قادما من روما في صفقة تضمنت انتقال نيكولو زانيولو إلى صفوف الجيالوروسي.

وقال اللاعب ذو الأصول الإندونيسية لشبكة Eleven Sports البلجيكية: "لم أعط الكثير من الاهتمام لسلوكي خارج الملعب في الماضي، ولكنه الآن أدرك أنه في مثل سني ليس مسموحا بذلك بعد الآن".

وأضاف "قررنا مع النادي وضع خطة مفصلة لأني أعلم أنني ارتكبت خطأ، على سبيل المثال الأمر يتعلق بالطعام الصحي والتحكم في حميتي الغذائية. فقدت بعض الوزن وأشعر أنني بحال أفضل الآن وأكثر راحة".

وأكمل حديثه "من الوارد أن هذه الأمور كانت خلف إصاباتي المتكررة. أقلعت عن التدخين.. لم يكن الأمر سهلا ولكنه يجدي".

وكشف صاحب الـ30 عاما عن السبب الذي دفعه للتفكير في الرحيل عن روما واتباع خطوات مدربه لوتشيانو سباليتي.

وأوضح "كان الأمر صعبا بالنسبة لي وربما كان السبب خلف عدم تأقلمي سريعا مع إنتر، كان الوضع يشتت ذهني، كان هناك خلافا مع مونشي ولم يتصرف باحترافية تجاهي".

وواصل التفسير "ارتكبت خطأ أيضا ولكن أن تحادثني وجها لوجه وتخبرني برغبة النادي في رحيلي أفضل من عرضي على بعض الأندية ومحاولة إرسالي إلى تركيا دون أن أعرف أي شيء عما يحدث".

وأتم "تسبب ذلك في إغاظتي. إن بقيت هناك (مع روما) بشخصيتي تلك فكان من الممكن أن يحدث حرب عالمية ثالثة كل يوم".

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