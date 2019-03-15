كلوب عن لقاء بورتو: ليست أفضل قرعة بالنسبة لنا.. ونتيجة الموسم الماضي كانت غريبة

لا يُفضل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول اعتبار مواجهة فريقه لبورتو البرتغالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مواجهة سهلة.

الريدز يستعدون لمواجهة فولام في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد، والألماني تطرق إلى موقف فولام المهدد بالهبوط.

وتحدث كلوب عن الموقف التنافسي مع مانشستر سيتي، ورؤيته للصدام الأوروبي مع بورتو، وكل الآتي على لسانه.

مواجهة فولام

"هذه مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، نحن لا نفكر في موقف أي فريق سوى فريقنا، وعلينا التمسك بفرصتنا واستغلالها".

"فولام يحظون بموسم صعب ولكن بإمكانك رؤية أن لديهم فرصة في البقاء، ستكون بمثابة متنفس لهواء نقي. خسروا أمام تشيلسي وليستر ولكنهم كانوا رائعين".

تخطي مانشستر سيتي

"مباراة سيتي ليست بتلك الأهمية بالنسبة لنا، نحن فقط نريد الفوز بمواجهتنا. لقاء سيتي أمام يونايتد وهذا ليس سهلا ولكن يجب أن ينصب تفكيرنا على الفوز بمباراتنا".

"لا نعاني نفسيا لأنهم يتقدمون علينا في الترتيب، الأمر فقط يتعلق بالتركيز بشكل كبير على لعب الكرة في المباريات. وحتى نهاية الموسم دعونا نلعب كرة قدم".

خسارة البطولات في المحطات الأخيرة

"طبيعي أن ترغب في إثبات شيء ما، ولكننا لا نستيقظ في الصباح ونفكر في خسارة تلك النهائيات، هذا ليس مهما ولكننا نحاول استغلاله بشكل إيجابي، وطبيعي أن تحاول تحسين الأمور".

"الخبرة التي اكتسبناها ساعدتنا كثيرا، وظهر هذا أمام بايرن ميونيخ. آخر 5 مباريات في دوري الأبطال خسرناها لأننا لم ندافع بالطريقة التي رغبنا فيها ولكن أمام بايرن فعلناها، ومن هذه القواعد يمكنك تحقيق الفوز".

"حصدنا تلك الخبرة من الموسم الماضي وقد ساعدتنا كثيرا، إن وصلنا للنهائي فهذا جيد ولكن سنفكر في الأمر حينها وليس الآن".

"احترم الرغبة الكبيرة في تحقيق بطولة من جانب الجماهير واللاعبين، ويمكنني أن أكون جزءا من هذا الحلم ولكنه ليس من أجل اسمي بل من أجل الناس".

مواجهة بورتو

"ماذا يمكنني أن أقول؟ سنواجه بورتو. لقد لعبنا ضدهم من قبل ونعلم أن مواجهتنا الماضية معهم لم تكن سهلة".

"نتيجة الموسم الماضي كانت غريبة بعض الشيء، لقد كانت نتيجة رائعة بالنسبة لنا بكل تأكيد، ولكنها كانت غريبة. في مباراة الإياب، علمنا أنهم يمتلكون جودة عالية ورأينا وجههم الحقيقي".

"لا يمكنني أن أقول أن هذه أفضل قرعة بالنسبة لنا، لأنها ليست كذلك، ولا يوجد هناك شيء اسمه أفضل قرعة. نحن نعلم أنه يجب علينا الاستعداد بشكل جيد للمباراتين بغض النظر عن الخصم الذي كانت ستضعنا القرعة في مواجهته".

"المدرب المساعد بيب لايندرز، كان قد قضى سنوات في تدريب فريق الأكاديمية في بورتو من قبل، وهو دائمًا ما يتحدث باحترام شديد عن الفريق البرتغالي. سيساعدنا ذلك في جمع الكثير من المعلومات عن خصمنا، وهذا ما نحتاجه في الوقت الحالي".

"ولكن بالطبع ستحسم الأمور داخل الملعب. لقد عرفنا خصمنا الآن، ويجب علينا الاستعداد جيدًا له".

كان ليفربول قد أقصى بورتو من دور الستة عشر لذات البطولة الموسم الماضي بنتيجة 5-0 في مجموع المباراتين، بعد أن فاز الريدز بنتيجة 5-0 في مباراة الذهاب في البرتغال وانتهت مباراة الإياب بالتعادل السلبي على ملعب آنفيلد،

اقرأ أيضا:

مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو

قائمة الزمالك - عودة بوطيب لمواجهة نصر حسين داي.. وضم مدبولي وعنتر وخروج حفني

ماذا يفعل صلاح أمام الفرق البرتغالية.. هز الشباك وذكرى سيئة وليفربول لا يخسر أمام بورتو

مؤتمر ناري من زيدان - عن كريستيانو ومبابي ولقب الدوري.. وموقف إيسكو وبيل

يوفنتوس وأياكس.. تاريخ من الثأر واستعادة الذكريات والحلم الجميل

برشلونة ويونايتد.. تاريخ مواجهات انتهى بـ3 بطولات وتقارب في النتائج