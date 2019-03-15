تقرير: شكوى رسمية من أتليتكو مدريد بسبب احتفال رونالدو

الجمعة، 15 مارس 2019 - 17:08

كتب : FilGoal

احتفال رونالدو بالتأهل في دوري أبطال أوروبا

يتقدم نادي أتليتكو مدريد بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) تجاه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب احتفاله عقب تأهل يوفنتوس على الفريق الإسباني.

وكان يوفنتوس قد انتصر بثلاثة أهداف نظيفة على أتليتكو مدريد في مباراة الإياب ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعويض خسارته بهدفين نظيفين.

وسجل رونالدو أهداف يوفنتوس الثلاثة واحتفل عقب المباراة بطريقة مشابهة لاحتفال دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد في مباراة الذهاب.

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وكشف تقرير موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي أتليتكو مدريد جمع لقطات رونالدو التليفزيونية ويستعد لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد اللاعب البرتغالي.

وأضاف التقرير أن نادي أتليتكو مدريد يرى أن رونالدو لا يحترم الجماهير الحمراء والبيضاء.

وكان سيميوني قد تلقى عقوبة مالية بلغت 20 ألف يورو بسبب احتفاله في مباراة الذهاب.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن رونالدو من المتوقع فرض عقوبة تأديبية عليه بعد شكوى أتليتكو مدريد وربما تكون رياضية بإيقاف عن ذهاب مواجهة أياكس أو مالية مثل سيميوني.

كريستيانو رونالدو أتليتكو مدريد يوفنتوس

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