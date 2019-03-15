قائمة إسبانيا - استبعاد إيسكو وثنائي أتليتكو.. ضم نافاس ومهاجم خيتافي

الجمعة، 15 مارس 2019 - 15:18

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - إسبانيا

أعلن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني قائمة لاروخا لمواجهتي النرويج ومالطا بتصفيات يورو 2020.

إيسكو

النادي : ريال مدريد

إسبانيا

وشهدت القائمة انضمام خيسوس نافاس لاعب إشبيلية لأول مرة منذ كأس العالم 2014، والوجه الجديد المنضم لأول مرة خايمي ماتا مهاجم خيتافي.

بينما استبعد مدرب برشلونة السابق ثنائي أتليتكو مدريد: كوكي وساؤول نيجويز، وضم فابيان رويز لاعب وسط نابولي وسيرجي جوميز مدافع إشبيلية وسيرجيو كاناليس لاعب وسط ريال بيتيس.

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وجاءت القائمة الكاملة كالآتي.

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا (تشيلسي) - ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) - باو لوبيز (ريال بيتيس).

الدفاع: خوسيه لويس جايا (فالنسيا) - جوردي ألبا (برشلونة) - خوان بيرنات (باريس سان جيرمان) - ماريو إيرموسو (إسبانيول) - إينيجو مارتينيز (ريال سوسيداد) - سيرخيو راموس (ريال مدريد) - سيرجي جوميز (إشبيلية) - سيرجي روبرتو (برشلونة) - خيسوس نافاس (إشبيلية).

الوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة) - رودري (أتليتكو مدريد) - داني سيبايوس (ريال مدريد) - فابيان رويز (نابولي) - داني باريخو (فالنسيا) - سيرجيو كاناليس (ريال بيتيس).

الهجوم: ماركو أسينسيو (ريال مدريد) - رودريجو مورينو (فالنسيا) - ألفارو موراتا (أتليتكو مدريد) - إيكر مونياين (أتليتك بيلباو) - خايمي ماتا (خيتافي).

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