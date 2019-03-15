ماذا يفعل صلاح أمام الفرق البرتغالية.. هز الشباك وذكرى سيئة وليفربول لا يخسر أمام بورتو

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة ليفربول لفريق بورتو ضمن مواجهات ربع النهائي.

ويستضيف ليفربول فريق بورتو بمباراة الذهاب أحد يومي 9 و10 أبريل المقبل ويحل ضيفا في البرتغال بمواجهة الإياب أحد يومي 16 و17 من الشهر ذاته.

شارك صلاح أمام الفرق البرتغالية 8 مرات سابقة بينهم 4 أمام فريق بورتو، ولم يخسر المحترف المصري سوى في مباراة وحيدة تحمل ذكرى سيئة للاعب.

ونجح صلاح في تسجيل هدفا في شباك الفرق البرتغالية وكان ذلك أمام بورتو الموسم الماضي كما صنع 3 أهداف سابقة.

وبعيدا عن الذكرى السيئة للمحترف المصري أمام الفريق البرتغالي عندما كان لاعبا ضمن صفوف روما إلا أن ليفربول يحمل ذكرى سيئة وهي عدم الخسارة من قبل أمام بورتو في ست مواجهات سابقة.

صلاح أمام فرق البرتغال:

لعب محمد صلاح أمام فرق البرتغال في 8 مواجهات وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

كانت البداية لصلاح أمام سبورتنج لشبونة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي مومس 2012 -2013 مع فريق بازل، وفاز الفريق السويسري ذهابا 3-0 وصنع المحترف المصري هدفين في 25 دقيقة شارك بهم، وانتهى الإياب سلبيا بدون أهداف.

بعد ذلك التقى صلاح بفريق سبورتنج لشبونة مجددا بقميص فريق تشيلسي في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2014 - 2015.

وشارك صلاح ذهابا في 6 دقائق فقط وفاز البلوز بهدف نظيف وفي الإياب شارك في 71 دقيقة وانتهت بفوز تشيلسي مجددا بنتيجة 3-1.

بعد ذلك انتقل صلاح إلى فريق روما ولعب أمام بورتو لأول مرة في الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

حقق روما نتيجة إيجابية ذهابا خارج ملعبه وتعادل بهدف لكل منهما في مباراة شارك صلاح في 77 دقيقة وصنع هدف الذئاب، ولكن الذكرى السيئة كانت مباراة الإياب بملعب روما وانتهت بفوز الفريق البرتغالي بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الموسم الماضي لعب صلاح أمام بورتو مجددا ولكن هذه المرة بقميص فريق ليفربول وفاز الريدز خارج ملعبه بخماسية نظيفة سجل فيهم صلاح هدفا، وانتهى الإياب على ملعب أنفيلد بدون أهداف وشارك وقتها صلاح لمدة 16 دقيقة فقط.

وبذلك يكون صلاح قد خاض 8 مواجهات أمام الفرق البرتغالية وفاز في 4 وتعادل 3 مرات وخسر مرة واحدة فقط.

ليفربول أمام بورتو:

لعب الريدز أمام بورتو في ست مناسبات سابقة ولم يخسر الفريق الإنجليزي في أي مباراة حتى الآن.

نجح ليفربول في تحقيق الفوز ثلاث مرات وتعادل في مثلهم.

سبق وأن تواجه الفريقان في ربع نهائي مسابقة الكأس الأوروبية موسم 2000 -2001 وانتهى لقاء الذهاب في البرتغال سلبيا بدون أهداف قبل أن يفوز الريدز على ملعبه بهدفين نظيفين.

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