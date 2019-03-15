مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو

الجمعة، 15 مارس 2019 - 13:20

كتب : محمد سمير

كأس دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات متوازنة، ويلاقي ليفربول فريق بورتو.

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا يومي 9 و10 أبريل المقبل بينما الإياب يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

وجاءت المباريات على النحو التالي:

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أياكس × يوفنتوس (المواجهة الأولى)

ليفربول × بورتو (المواجهة الثانية)

توتنام × مانشستر سيتي (المواجهة الثالثة)

مانشستر يونايتد × برشلونة (المواجهة الرابعة)

وجاء طريق نصف النهائي كالآتي

الفائز من المواجهة الثالثة × الفائز من المواجهة الأولى

الفائز من المواجهة الرابعة × الفائز من المواجهة الثانية

وتقام منافسات نصف النهائي فتقام مباريات الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو بينما الإياب يومي 7و8 مايو.

ويستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتليتكو مدريد المباراة النهائية يوم 1 من شهر يونيو المقبل.

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