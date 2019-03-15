مؤتمر ناري من زيدان - عن كريستيانو ومبابي ولقب الدوري.. وموقف إيسكو وبيل

عاد زين الدين زيدان إلى مقعد المدير الفني في ريال مدريد ومعه عادت الآمال والطموحات في رجل لم يخب ظن جماهيره أبدا سواء كلاعب أو مدرب.

زيدان عاد إلى ريال مدريد مجددا بعد إقالة سانتياجو سولاري بعد الخروج الأوروبي من أياكس الهولندي، في موسم يبدو أن الملكي قاب قوسين أو أدنى من عدم التتويج بأي بطولة، إذ أن الليجا هي أمله الوحيد مع فارق 12 نقطة مع برشلونة المتصدر.

زيدان تحدث خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة سيلتا فيجو، غدا السبت في الجولة 28 من المسابقة، بكثير من الأريحية والثقة وتهدئة الأجواء، وكل الآتي على لسانه.

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"أرى الفريق بحالة جيدة وحماس، واللاعبون سعداء والدورات التدريبية الثلاث التي أجريناها كانت جيدة".

"أفضل شيء في هذا الفريق هو أن جميع اللاعبين بحالة جيدة، وسأستعين بخدمات الجميع، والشيء المهم هو أنهم مستعدون".

"لدينا 11 مباراة متبقية وسأعتمد على جميع اللاعبين. إيسكو هو واحد منهم".

"أعتقد أن ما يجب علينا فعله هو إنهاء الموسم بشكل أفضل، لدى اللاعبين جميعهم عقد هنا، ثم سنرى ماذا سيحدث، لقد كانت سنة صعبة، لكنهم أيضًا فعلوا أشياء جيدة".

"لن أتحدث عن جاريث بيل، سأتحدث عن ما تبقى لنا هذا الموسم، أنت تعرف من هو بيل. سأعول على الجميع، نحن مستعدون وجاريث جاهز".

"لا أفكر في الموسم المقبل، فنحن نركز على الانتهاء بشكل جيد هذا العام. نريد إنهاء الموسم بالفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".

"لا أفكر في الفوز بلقب الدوري الإسباني، بل أفكر فقط في الفوز بأحد عشر مباراة متبقية".

"إيدير ميليتاو - الصفقة الجديدة القادمة من بورتو مع بداية الموسم المقبل - لاعب جيد للغاية ذو مستقبل باهر.. أرى مارسيلو بحالة جيدة جدًا".

"نحن نعرف جودة نيمار ومبابي لكنني الآن مهتم فقط بلعبة الغد. أحب فكرة تدريب مبابي".

"تلميح فلورنتينو بيريز - رئيس النادي - عن مبابي؟ كل المدربين سيكونون سعداء بتدريب مبابي، لكن لا، أنا لم أطلب أي شيء، إنه ليس الوقت المناسب لذلك".

"كنت أرغب في اللعب ضد ليجانيس يوم السبت أو الأحد بدلا من يوم الاثنين.. أتطلع شوقا إلى تدريب ريال مدريد مجددا، لم أحضر لتقديم قائمة، أنا هنا لإنهاء الموسم بشكل جيد قدر الإمكان".

"سعيد بالعودة إلى بيرنابيو غدا ومتحمس كأنه اليوم الأول، أريد حقًا أن أعيش مغامرة مع ريال مدريد وأعود إلى وظيفتي كمدرب، على أي حال أنا لم ولن أترك مدريد في أي وقت.. واجبنا هو الإيمان حتى النهاية".

"ثلاثية كريستيانو رونالدو في أتلتيكو مدريد؟ لست مندهشا من كريستيانو. الإعجاب، نعم بالتأكيد، لأن ما فعله كان رائعا".

"التفكير في التعاقدات؟ الجواب أنت تعرفه بالفعل، ليس الوقت المناسب للحديث حول هذا الأمر الآن، الشيء المهم هو مباراة الغد والتفكير بشكل إيجابي، سيكون هناك وقت للتفكير في الباقي".

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