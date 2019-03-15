بعد قيادته الريمونتادا المجنونة.. يويفا يختار رونالدو كأفضل لاعب في أسبوع الأبطال

فاز كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب في الأسبوع بدوري أبطال أوروبا.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عن فوز قائد منتخب البرتغال، بعد قيادته يوفنتوس لفوز مجنون على أتليتكو مدريد 3-0 مساء الثلاثاء الماضي، وتسجيله كل أهداف المواجهة.

رونالدو تفوّق في المنافسة على غريمه التاريخي: ليونيل ميسي قائد برشلونة الذي سجّل هدفين في شباك أوليمبيك ليون، وساديو ماني جناح بايرن ميونيخ الذي سجّل هدفين في شباك بايرن ميونيخ، ولوروا ساني لاعب مانشستر سيتي الذي سجّل هدفا وصنع 3 آخرين في الفوز الساحق على شالكه.

يوفنتوس كان مطالبا بتعويض تأخره ذهابا على واندا متروبوليتانو بهدفين دون رد، وهي المهمة المستحيلة التي قادها رونالدو بنجاح بتسجيله هدفين رأسيين وركلة جزاء قاتلة في اللحظات الأخيرة.

فريق السيدة العجوز سيواجه أياكس أمستردام الهولندي في ربع نهائي المسابقة وفقًا لما أسفرت عنه القرعة اليوم الجمعة، والمنتصر سيواجه الفائز من مانشستر سيتي وتوتنام هوتسبير في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

رونالدو عاد أيضا لصفوف منتخب البرتغال، إذ يغيب عن صفوفه منذ الخروج من كأس العالم 2018. (طالع التفاصيل)

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