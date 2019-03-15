قائمة البرتغال – عودة رونالدو.. واستدعاء أول لساحر بنفيكا الصغير

عاد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، لقائمة بلاده البرتغال في التوقف الدولي لشهر مارس، بعد أن غاب عن برازيل أوروبا منذ كأس العالم 2018.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس البرتغال

فيرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال أعلن اليوم الجمعة قائمة مكونة من 25 اسما، لخوض مباراتين في تصفيات يورو 2020 بنهاية هذا الشهر.

وشهدت القائمة عودة القائد رونالدو الذي لم يُستدَع منذ كأس العالم 2018، تحديدا منذ الخروج في الدور ربع النهائي للمونديال على يد أوروجواي يوم 30 يونيو الماضي.

رونالدو (34 عاما) سيعمل على تعزيز عدد مبارياته الدولية البالغ 154، وعدد أهدافه البالغ 85، إذ يعد الأول على الصعيدين في منتخب البرتغال تاريخيًا.

كما وجّه سانتوس الدعوة الأولى للشاب جواو فيليكس (19 عاما) المتألق مع بنفيكا مؤخرا، بينما استبعد ريناتو سانشيس لاعب وسط بايرن ميونيخ.

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القائمة تضم 4 لاعبين من فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، هم: روي باتريشيو، جواو موتينيو، روبن نيفيش، ديوجو جوتا الذي يحضر للمرة الأولى بدوره.

فيما يغيب عن البرتغال كل من: سيدريك سواريس ظهير إنتر ميلان، وأندري جوميش لاعب وسط إيفرتون، وإيدير مهاجم لوكوموتيف موسكو، ولا يتواجد أنتوني لوبيس حارس مرمى ليون الذي خرج من مباراة فريقه أمام برشلونة بارتجاج في المخ.

البرتغال حاملة لقب اليورو، تفتح مشوار التصفيات لنسخة 2020 باستقبال أوكرانيا على ملعب دا لوش في العاصمة لشبونة يوم 22 مارس، قبل أن تستقبل صربيا على نفس الملعب في الجولة التالية يوم 25 من نفس الشهر.

قائمة البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريشيو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – بيتو (جوزتيبي التركي) – جوزيه سا (أوليمبياكوس اليوناني)

الدفاع: بيبي (بورتو) – جوزيه فونتي (ليل الفرنسي) – روبن دياس (بنفيكا) – نيلسون سيميدو (برشلونة الإسباني) – جواو كانسيلو (يوفنتوس الإيطالي) – رافاييل جيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني) – ماريو روي (نابولي الإيطالي)

الوسط: جواو موتينيو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ويليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني) – دانيلو بيريرا (بورتو) – روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنجليزي) – جواو ماريو (إنتر ميلان الإيطالي) – بيتزي (بنفيكا) – برونو فيرنانديش (سبورتنج لشبونة)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي) – بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) – أندري سيلفا (إشبيلية الإسباني) – جونسالو جيديش (فالنسيا الإسباني) – رافا سيلفا (بنفيكا) – ديوجو جوتا (ولفرهامبتون الإنجليزي) – جواو فيليكس (بنفيكا)

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