سولشاير يحدد موقف المصابين.. ويتحدث عن "الرغبة" في مواجهة برشلونة

قدم أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد آخر مستجدات إصابات لاعبيه وذلك قبل مواجهة وولفرهامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدا السبت.

سولشاير تحدث خلال المؤتمر الصحفي للقاء عن إصابات لاعبيه وثقته في عودة أليكسيس سانشيز لمستواه، وعدم ممانعة مواجهة أي خصم في دوري أبطال أوروبا وذلك بعد إجراء القرعة التي أسفرت عن مواجهة برشلونة.

وكل الآتي على لسان المدرب النرويجي.

______

"نحن نواصل استعادة اللاعبين المصابين. لقد تدربوا بشكل أفضل هذا الأسبوع. أندير هيريرا وجيسي لينجارد تدربا مع الفريق هذا الأسبوع".

"فيل جونز عاد للتدريبات. ميسون جرين وود يعاني من المرض ولم يتدرب طوال الأسبوع. لنرى إن كان سيتدرب اليوم".

"لوكاكو يعاني من ألم في قدمه. سيخضع لتقييم اليوم يتحدد من خلاله إمكانية انضمامه للمجموعة".

"سانشيزسيعود (لمانشستر) يوم الأحد. لم يتدرّب على العشب بعد. ذهب لمقابلة مختصين يعرفهم في برشلونة. مازال على بعد أسابيع من العودة. قد يكون متاحًا في الفترة التي نواجه فيها إيفرتون وتشيلسي وسيتي".

واثق في عودته لمستواه؟ "نعم أتمنى ذلك. لا يمكن أن تقول أنك واثق بنسبة 100% من حدوث ذلك لكن أليكسيس فتى يتمتع بإصرار وعزيمة ويبذل قصارى جهده ليُظهر أفضل ما لديه".

"لقد كانت نتيجة مباراتنا ضد ارسنال غريبة. أنا محبط للغاية منها. إنها مؤلمة أكثر من أي شيء آخر. ليست مباراة تنظر لها وتقول بأننا لعبنا بشكل سيء، لم يكن الأمر كذلك. لعبنا جيدًا".

عن قرعة الأبطال (السؤال كان موجه قبل إجراء القرعة والوقوع مع برشلونة) "لا نمانع أي فريق لأنها جميعا صعبة وإن أردت الوصول للنهائي والفوز بالبطولة فعليك هزيمة الجميع".

ولكن بعدها صرح لموقع ناديه الرسمي عن لقاء برشلونة: "نرغب في مثل هذه المباريات أمام الأندية الكبيرة. خضنا نهائيي 2009 و2011 أمامهم، ونصف نهائي 2008 عندما سجل بول سكولز، إنها تلك المباريات التي تنتظرها جماهيرنا".

وعن لعب الإياب خارج الأرض "تقريبا أنا مختلف عن 99% من المدربين إذ أنني أُفضل اللعب خارج أرضي في الإياب، غن استطعت تحقيق نتيجة جيدة على أرضك فحينها ستعلم أنك قادر على إيذاء الخصم مثلما حدث مع باريس".

"تواجد 4 أندية إنجليزية في ربع نهائي أبطال أوروبا يوضح إمكانيات الأندية الإنجليزية لا سيّما وأننا لم نواجه أندية سهلة بل تغلبنا على باريس ودورتموند وبايرن ميونيخ. إن ذلك دليل على إمكانيات البريميرليج".

"منحنا أنفسنا فرصة عظيمة لإنهاء الموسم في المركز الرابع أو حتى الثالث كما أننا لا زلنا في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وربع نهائي أبطال أوروبا. لذا، مررنا بفترة جيدة. والآن حان وقت حصر التركيز والتفكير في الفوز بالبطولات".

عن الأسبوع الدولي "ليس لطيفًا، سأعود للديار لبضعة أيام وربما أذهب لمكان ما رفقة أسرتي. المصابون سيتدربون بجد كي يعودوا لجاهزيتهم، ومن لعبوا كثيرًا سيستمرون في اللعب مع منتخباتهم".

اقرأ أيضا:

مواجهات متوازنة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يواجه بورتو

قائمة الزمالك - عودة بوطيب لمواجهة نصر حسين داي.. وضم مدبولي وعنتر وخروج حفني

ماذا يفعل صلاح أمام الفرق البرتغالية.. هز الشباك وذكرى سيئة وليفربول لا يخسر أمام بورتو

مؤتمر ناري من زيدان - عن كريستيانو ومبابي ولقب الدوري.. وموقف إيسكو وبيل

يوفنتوس وأياكس.. تاريخ من الثأر واستعادة الذكريات والحلم الجميل

برشلونة ويونايتد.. تاريخ مواجهات انتهى بـ3 بطولات وتقارب في النتائج