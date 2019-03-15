سواريز: جيرارد منعني من الانتقال لـ أرسنال في 2013

كشف لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق عن تدخل زميله في ذلك التوقيت ستيفن جيرارد من أجل منعه من الانتقال إلى أرسنال في صيف 2013.

سواريز مهاجم برشلونة الحالي كاد ينتقل إلى المدفعجية بعد 18 شهرا فقط من ارتداء قميص الريدز بعد فشل الحمر في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أرسنال في ذلك التوقيت بعرض يبلغ 40 مليون إسترليني، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليفربول وقتها، قبل أن يمنعه القائد جيرارد من ذلك.

وقال سواريز لمنصة Otro الرقمية: "تأهلنا إلى الدوري الأوروبي ولكن ذلك الموسم انتهى بطريقة سيئة، وكنت على وشك الانتقال إلى أرسنال".

وأضاف "ولكن جيرارد وعدني أنه إن بقيت لموسم آخر فسوف أذهب بعد ذلك إلى بايرن أو ريال مدريد أو برشلونة أو إلى أي مكان أريده".

وتابع سواريز "جيرارد أخبرني: ابق لهذا الموسم لأن انتقالك إلى أرسنال لن يجعلك لاعبا أفضل".

الدولي الأوروجوياني أوضح "كانت تلك آخر محادثة مع جيرارد في ذلك التوقيت، وبعدها أخبرت وكيلي أن قراري هو البقاء مع ليفربول, كلمات جيرارد أقنعتني".

وأردف "تلك الكلمات أتت من شخص يهتم بي، من شخص رآني أعاني في التدريبات ورآني وأنا حزين".

وأتم "تلك الكلمات أتت من قائد حقيقي كان له تأثيره وساعدني كثيرا".

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