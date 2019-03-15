إيمري: أشعر بالفخر.. والدوري الأوروبي خطوتنا نحو دوري الأبطال

أعرب أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال عن شعوره بالفخر بعد نجاح فريقه في تخطي عقبة رين الفرنسي والتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

أرسنال فاز على رين بثلاثية مقابل لا شيء ليتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي بعدما خسر ذهابا 3-1. (طالع التفاصيل)

وقبل تلك المباراة نجح في الظفر بثلاث نقاط أمام مانشستر يونايتد بعد الفوز بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي ليكلف الشياطين الحمر أول هزيمة محلية تحت قيادة أولي جونار سولشاير.

وإيمري بدا وأنه سعيدا للغاية بتلك النتائج، وقال في تصريحات صحفية: "يمكننا الآن أن نشعر بالفخر من لاعبينا ومشجعينا بعد أسبوع صعب على صعيد النتائج".

وأضاف "أظن أننا لعبنا (أمام رين) بتناسق كبير واستمرارية لمدة 90 دقيقة. كنا تنافسيين بدون الكرة وجادين جدا دفاعيا، افتقدنا لاستحواذ أكبر على الكرة ولكنهم استخدموا العديد من اللاعبين في الثلث الأخير وأعطونا مساحات للهجوم منها".

وواصل إيمري حديثه "أعتقد أنها كمباراة تنافسية فقد أدينا جيدا جدا. الانتصار على مانشستر يونايتد أعطانا ثقة كبيرة، وأظن أن لقاء رين كان على نفس المنوال. العودة في النتيجة كانت صعبة للغاية ولكننا أظهرنا رد الفعل المناسب".

وتابع "اللعب تحت ضغط أمر جيد، اللعب والتطور تحت ضغط يساعد اللاعبين والفريق، وبالنسبة لنا فمواجهتي يونايتد ورين أظهرتا أننا قادرين على التنافس، وهو ما يعطينا ثقة جيدة".

وعن التنافس على لقب البطولة التي حققها 3 مرات على التوالي كمدرب لإشبيلية أشار إيمري "العديد من الفرق الكبيرة خرجت مثلما حدث مع إنتر وإشبيلية، ومع قادم المحطات سوف تصبح أكثر صعوبة".

ولكنه استدرك "نحن سنتعامل مع تلك المباريات بنفس التفكير الذي تعاملنا به أمام يونايتد ورين، والمباراة المقبلة هي الأهم بالنسبة لنا. سوف نلعب بعد 15 يوما أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، وسوف نستعد لتلك المباريات ونعاملها مثلما تعاملنا خلال آخر مباراتين".

وشدد "الدوري الأوروبي تمنحنا خطوة أخرى صوب المشاركة في دوري الأبطال، الأمر مثير، ليس فقط لأنه سيجعلنا نشارك في الأبطال ولكن لأنها بطولة كذلك، يمكننا الشعور بالإيجابية عند الفوز ببطولة".

المدرب الباسكي أتم "يمكننا الشعور بالمسابقة مثلما حدث في الدوري الإنجليزي، بخلق أجواء جماهيرية رائعة والتوحد معا على إكمال المسير في كلتا المسابقتين".

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