بالفيديو – " واكاندا إلى الأبد".. سوبر أوبا يقود عودة أرسنال أمام رين.. وأفاعي إنتر تسم نفسها

الجمعة، 15 مارس 2019 - 00:14

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال - رين

كان في الموعد ليحمي مملكته ويعبر بها للدور المقبل. أوباميانج يقود أرسنال للانتصار على رين بثلاثية مقابل لا شيء في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

أرسنال خسر ذهابا 3-1 في فرنسا، ولكنه نجح في العودة على طريقة الكبار وانتصر بثلاثية مقابل لا شيء ليصل ربع نهائي الدوري الأوروبي.

واحتفل أوبا بهدفه الثالث بارتداء قناع تشالا من فيلم" بلاك بانثر"Black Panther.

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تدور قصة الفيلم حول تشالا الذي عاد إلى مملكة واكاندا وهي ولاية أفريقية معزولة ومتقدمة تكنولوجيًا، يحاول هذا الملك أن يأخذ مكانه كملك بعد وفاة والدة الملك ، ولكنه عندما يعود يتم اختبار شجاعته كملك، وينجذب إلى صراعات هائلة تضع مصير مملكة واكاندا والعالم بأسرة في خطر، وفي النهاية "واكاندا إلى الأبد".

أوبا افتتح أهداف أرسنال في الدقيقة الرابعة بعد لمسة متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية آرون رامسي.

وفي الدقيقة 15 ارتقى مايتلاند نيلس ليحول عرضية أوبا برأسية قوية داخل الشباك.

رين ضغط بقوة وحاول التسجيل من أجل خطف بطاقة التأهل، إلا أن " بلاك بانثر" سجل الثالث في الدقيقة 71 ليُكمل عودة أرسنال.

وعلى الجانب الآخر، نجح فريق اينتراخت فرانكفورت في الانتصار على إنتر بهدف مقابل لا شيء في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي في ألمانيا، لكن أفاعي إنتر لم تنجح في استغلال عامل الأرض والجمهور، لتسم نفسها وتودع البطولة.

هدف انتصار فرانكفورت جاء في الدقيقة السادسة عن طريق لوكا جوفيتش بعد خطأ كارثي من دفاع إنتر.

وتألق سمير هاندانوفيتش بشدة ليحمي مرمى إنتر من هدف ثان في أكثر من مناسبة.

ولم يقدر هجوم إنتر على تعديل النتيجة، ليودع الفريق الإيطالي الدوري الأوروبي على ملعبه.

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