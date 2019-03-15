تقارير: رونالدو لن يكون النجم الأخير .. يوفنتوس سيفعل كل شيء للتعاقد مع مبابي

يبدو أن كيليان مبابي سيكون الهدف الأبرز لكبار أوروبا هذا الصيف وليس ريال مدريد فقط، بحسب صحيفة توتوسبورت الإيطالية فإن يوفنتوس دخل على الخط بكل قوته لضم الشاب الفرنسي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان

أثناء تناول العشاء مع المشجعين عقب "ريمونتادا" تاريخية أمام أتليتكو مدريد، وعد فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الجماهير بأنه سيفعل كل ما بوسعه هذا الصيف لضم صاحب الـ20 عاما ومحاولة إغراؤه بتكوين ثنائي هجومي ناري مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مبابي انضم لباريس سان جيرمان منذ موسمين قادما من موناكو بصيغة الإعارة لمدة عام قبل أن تتحول الصفقة لشراء نهائي بقيمة 180 مليون يورو.

وسجل الشاب الفرنسي هذا الموسم 29 هدفا وصنع 15 آخرين في 33 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، فقط ليونيل ميسي مع برشلونة سجل أكثر من مبابي.

ويبدو بطل كأس العالم على رأس قائمة اهتمامات ريال مدريد في الصيف القادم لدعم المدرب الجديد/القديم زين الدين زيدان وتوفير بديل طويل الأمد لكريستيانو رونالدو الذي رحل نحو يوفنتوس، وفي حال نجم الفريق الإيطالي في مسعاه بضم مبابي سيكون قد وجه ضربة أخرى قوية نحو الفريق الإسباني وزاد حظوظه الأوروبية كثيرا.

مبابي الذي وصل مع موناكو للدور نصف النهائي في نسخة دوري أبطال أوروبا منذ سنتين فشل في تجاوز دور الـ16 مع باريس سان جيرمان للعام الثاني على التوالي مما فتح باب شائعات رحيله هو البرازيلي نيمار عن صفوف الفريق بنهاية الموسم طمعا في تحقيق المجد الأوروبي.