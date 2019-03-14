خاص خبر في الجول – الزمالك يواجه صعوبة حتى الآن في الإبقاء على بوطيب لمواجهة المقاولون

الخميس، 14 مارس 2019 - 18:22

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف خالد بوطيب في طلائع الجيش

حتى الآن لم يصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مع الاتحاد المغربي لكرة القدم بخصوص استمرار خالد بوطيب مع الفريق لحين موعد لقاء المقاولون العرب.

خالد بوطيب تواجد في قائمة منتخب المغرب استعدادا لمواجهة منتخبي مالاوي والأرجنتين.

المران الأول لمنتخب المغرب سيكون في الـ 18 من شهر مارس، أي بعد لقاء الزمالك أمام نصر حسين داي الجزائري مباشرة وقبل مواجهة الفارس الأبيض أمام المقاولون العرب في الدوري.

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وعلم FilGoal.com أن الزمالك لم يصل حتى اللحظة لاتفاق مع الاتحاد المغربي بخصوص الإبقاء على بوطيب، مثلما فعل مع الاتحاد التونسي ونجح في الإبقاء على فرجاني ساسي.

ومازالت المحاولات مستمرة من جانب مسؤولي الزمالك لإقناع الاتحاد المغربي باستمرار خالد بوطيب لحين موعد لقاء المقاولون العرب في الـ 20 من شهر مارس الجاري.

قرار الرفض من جانب الاتحاد المغربي ليس نهائيا حتى الآن، ولكن الزمالك يجد صعوبة في إقناعهم بعكس ذلك، حتى الآن.

الزمالك سيواجه نصر حسين داي الجزائري يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة الحاسمة من كأس الكونفدرالية، وبعدها يلعب ضد المقاولون العرب في الـ 20 من شهر مارس.

أما المنتخب المغربي، فيستعد لمواجهة منتخب مالاوي في الـ 22 من شهر مارس الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ونجح مسؤولو الزمالك في وقت سابق من الوصول لاتفاق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، بخصوص استمرار فرجاني ساسي حتى لقاء المقاولون العرب. (طالع التفاصيل)

فوز الزمالك في الجزائر يؤهله كمتصدر للمجموعة دون النظر لأي نتائج أخرى.

تعادل الزمالك في الجزائر، وفوز جور ماهيا على بترو أتليتكو يعني تأهل الزمالك كمتصدر بـ9 نقاط.

تعادل الزمالك في الجزائر، وتعادل جور ماهيا مع بترو أتليتكو يعني تصدر الزمالك للمجموعة بـ9 نقاط، ويتأهل معه بترو أتليتكو الذي تنصره المواجهات المباشرة ضد نصر حسين داي.

تعادل الزمالك في الجزائر، وفوز بترو أتليتكو على جور ماهيا يعني تأهل الزمالك وصيفا للفريق الأنجولي.

لكن ماذا لو خسر الزمالك في الجزائر؟(طالع كل سيناريوهات وصول الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية)

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