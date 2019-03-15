أوباميانج عن احتفاله: احتجت لقناع يُمثلني

الجمعة، 15 مارس 2019 - 01:06

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال - رين

"لقد احتجت لاستخدام قناع يُمثلني".. هكذا تحدث بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال عقب قيادة فريقه للانتصار على رين الفرنسي.

أرسنال فاز على رين بثلاثية مقابل لا شيء ليتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي. (طالع التفاصيل)

أوباميانج سجل ثنائية ليحتفل بارتداء قناع تشالا من فيلم" بلاك بانثر"Black Panther.

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وتحدث أوبا عن احتفاله عقب المباراة قائلا: "احتجت لقناع يُمثلني بشكل شخصي، ومن هنا اخترت قناع بلاك بانثر".

وأضاف للموقع الرسمي لـ أرسنال "في الجابون، نطلق على المنتخب الوطني اسم "نمور الجابون". وهو ما يُمثلني".

وواصل "هذا كل ما في الأمر ولهذا السبب اخترت قناع النمر".

وتقام قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الجمعة بتواجد ثنائي إنجلترا، أرسنال وتشيلسي إلى جانب ثنائي إسبانيا، فياريال وفالنسيا مع فرانكفورت الألماني وبنفيكا البرتغالي وسلافيا براج التشيكي ونابولي الإيطالي.

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