مدافع ميلان الأسبق: لو واجهت صلاح لشعرت بالإنهاك بعد 45 دقيقة فقط

الخميس، 14 مارس 2019 - 16:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أشاد أليساندرو كوستاكورتا مدافع ميلان الإيطالي الأسبق بقدرات محترفنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

صلاح ساهم في انتصار الريدز على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف لهدف إذ صنع هدفا للسنغالي ساديو ماني في إياب دور الـ16 من المسابقة.

وكوستاكورتا اعتبر نفسه محظوظا لعدم مواجهة صلاح كلاعب.

أخبار متعلقة

تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"  ميلنر: صلاح وماني وفيرمينو كانوا رائعين أمام بايرن بالفيديو - صناعة هدف في ملخص لمسات صلاح أمام بايرن أبو تريكة يوجه نصيحة لـ صلاح: اجعل تفكيرك مثل سرعتك

وقال لشبكة سبورتس: "كنت مدافعا واستطيع أن أقول لك إن كنت لعبت أمامه فسوف أشعر بالإنهاك بعد 45 دقيقة فقط".

وأضاف "إنه يركض كثيرا جدا، وهذا مذهل".

وتطرق كوستاكورتا إلى فيرجيل فان دايك مدافع الحمر الذي سجل هدفا وصنع آخر لماني "انتقدت المبلغ الكبير الذي دفعه ليفربول في ضمه وعلى الرغم من ذلك فقد تطور كثيرا. لم اعتبره بين كبار المدافعين وقتها".

صلاح شارك إجمالا في 40 مباراة مع ليفربول خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات وسجل 20 هدفا وصنع 9 أهداف.

اقرأ أيضا

رسميا - مدافع بورتو أولى صفقات زيدان.. 50 مليون يورو قيمة التعاقد

مصدر مقرب من رامي ربيعة ينفي عبر في الجول تجدد إصابته

فحص لـ مروان محسن لحسم مصيره من مواجهة الساورة.. ورفع الحمل التدريبي لـ الشناوي

الفيزياء لا تجدي مع كرة القدم.. عندما وجه هوكينج نصائحه لإنجلترا فودعت المونديال مبكرا

تقرير: الولايات المتحدة تحرم رئيس الكاف من حضور اجتماعات فيفا في ميامي

تعرف على تقييم صلاح أمام بايرن من الصحف الإنجليزية "الأفضل بعد ماني وفان دايك"

محمد صلاح ليفربول

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – دربي جزائري مجنون.. المولودية يهزم اتحاد العاصمة في الوقت القاتل ويشعل الدوري 9 دقيقة | الوطن العربي
تأثير سباعية مانشستر سيتي .. شالكه يقيل مدربه تيديسكو 23 دقيقة | أوروبا
نبيل فقير: أفضل لاعب في التاريخ جعل مهمتنا مستحيلة ضد برشلونة 25 دقيقة | أوروبا
كالياري وفيورنتينا يخلدان ذكرى ديفيد أستوري في فلسطين ساعة | أوروبا
مستشفى الأهلي – مروان وسعد جاهزان للساورة.. وجديد موقف إكرامي وحمدي فتحي وسليمان وربيعة ساعة | إفريقيا
من سيتابع مورينيو نتائجه الآن؟ .. سكولز يرحل من أولدهام بعد 31 يوما فقط ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك