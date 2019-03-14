مدافع ميلان الأسبق: لو واجهت صلاح لشعرت بالإنهاك بعد 45 دقيقة فقط

أشاد أليساندرو كوستاكورتا مدافع ميلان الإيطالي الأسبق بقدرات محترفنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

صلاح ساهم في انتصار الريدز على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف لهدف إذ صنع هدفا للسنغالي ساديو ماني في إياب دور الـ16 من المسابقة.

وكوستاكورتا اعتبر نفسه محظوظا لعدم مواجهة صلاح كلاعب.

وقال لشبكة سبورتس: "كنت مدافعا واستطيع أن أقول لك إن كنت لعبت أمامه فسوف أشعر بالإنهاك بعد 45 دقيقة فقط".

وأضاف "إنه يركض كثيرا جدا، وهذا مذهل".

وتطرق كوستاكورتا إلى فيرجيل فان دايك مدافع الحمر الذي سجل هدفا وصنع آخر لماني "انتقدت المبلغ الكبير الذي دفعه ليفربول في ضمه وعلى الرغم من ذلك فقد تطور كثيرا. لم اعتبره بين كبار المدافعين وقتها".

صلاح شارك إجمالا في 40 مباراة مع ليفربول خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات وسجل 20 هدفا وصنع 9 أهداف.

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