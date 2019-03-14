رسميا - مدافع بورتو أولى صفقات زيدان.. 50 مليون يورو قيمة التعاقد

أولى خطوات زين الدين زيدان من أجل إعادة بناء فريقه في ريال مدريد هي التعاقد مع إيدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغالي.. النادي يعلن الصفقة رسميا.

ريال مدريد أعلن ضم المدافع الدولي البرازيلي لمدة 6 سنوات بدءا من الموسم المقبل تنتهي في صيف 2025.

صحيفة ماركا كانت قد ذكرت أن الاتفاق بين النادي وبورتو واللاعب تم التوصل إليه وتتبقى مشكلة وحيدة هي دفع حقوق نادي ساوباولو البرازيلي الذي بدأ معه ميليتاو مسيرته الاحترافية.

آخر لاعب ضمه الملكي من بورتو كان دانيلو - لاعب مانشستر سيتي الحالي - وأعلن ضمه في شهر مارس أيضا.

ولكن ما هي قيمة الصفقة؟ ماركا تحدثت عن أن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 50 مليون يورو، وهذا السعر كان حتى يوم 15 يوليو المقبل والذي كان سيرتفع معه الشرط بنسبة 50% أي سيصبح سعره حينها 75 مليون يورو.

وذلك كان سببا أساسيا حول إنهاء ريال مدريد الصفقة خلال الشهر الجاري تجنبا لزيادة الأسعار دون التغافل عن اهتمام أندية أخرى أيضا بخدماته.

ميليتاو بات خامس أغلى مدافع في العالم بعد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول وإيمريك لابورتي لاعب مانشستر سيتي ودافيد لويز لاعب تشيلسي وجون ستونز لاعب مانشستر سيتي على الترتيب.

وجذب ميليتاو أنظار كبار أوروبا خلال النصف الأول من الموسم الذي كان أول مواسمه في القارة العجوز مع سرعته وقوته الكبيرتين، إضافة إلى مرونته إذ لعب كظهير أيمن أيضا مع قدوم المخضرم بيبي لصفوف التنانين.

المدافع الشاب يتمتع بدقة تمريرة جيدة تبلغ 80% بمتوسط 52 تمريرة في المباراة الواحدة، وهناك تفوق واضح في الالتحامات الهوائية، بجانب قدرته على توقع مسار الكرة وقطعها، أما على الجانب الهجومي فيمتلك ميزة صناعة الفرص وإنهاء المراوغات بنجاح.

وبحسب موقع هو سكورد فإنه يُفضل الاعتماد على التمريرات القصيرة، ويصنع خطورة كبيرة من الركلات الحرة غير المباشرة ولكنه يرتكب أخطاء كثيرة ولا يتمتع بانضباط تكتيكي كبير.

وشارك إيدير في 34 مباراة مع بورتو خلال الموسم الجاري في جميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا ليحصل على استدعاء من تيتي مدرب المنتخب البرازيلي في مواجهتي بنما والتشيك.

وسيصبح ميليتاو ثالث لاعب من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة الملكي بعد كلا من رودريجو وفينيسيوس جونيور، مع حقيقة أن مارسيلو وكاسيميرو يمتلكان جواز سفر إسباني، وأن الأوروجوياتي فيدي فالفيردي قادر على الحصول على الجنسية الإسبانية.

التعاقد مع المدافع البرازيلي سيعني إمكانية رحيل خيسوس فاييخو حسبما ألمحت ماركا، فاييخو قد يرحل معارا إلى أحد الأندية مع خيار الشراء خاصة وأن إصاباته متكررة ولم يستفد منه النادي بالشكل الأمثل.

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