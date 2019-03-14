كشاف النجوم - مراهق من أصول مصرية يتألق في فرنسا

الخميس، 14 مارس 2019 - 15:08

كتب : وسيم أحمد

تتويج فرنسا بكأس العالم 2018

بعد الكشف عن العديد من أسماء اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا والغير معروفين إعلامياً في مصر، يعود FilGoal.com لتقديم حلقات برنامج The Scout كشاف النجوم.

فكما عودكم البرنامج، في كل حلقة يتم تسليط الضوء على لاعب من أصول مصرية متواجد في أكبر الأندية الأوروبية ويمكنه تمثيل المنتخب المصري أو إحدى المنتخبات الأوروبية الكبرى في ظل تجاهل مصري تام.

وتستعرض هذه الحلقة لاعب شاب في أحد أكبر دوريات العالم (فرنسا). فمن يكون هذا اللاعب؟ هذا ما تجيب عنه الحلقة التي يقدمها وسيم أحمد.

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وكان الموسم الأول من برنامج كشاف النجوم قد ساهم في ضم اثنين من اللاعبين الأجانب ذو الأصول المصرية لصفوف المنتخب الأول وهم أمير عادل المعروف باسم ألكسندر ياكوبزن وسام مرسي.

من هو هذا اللاعب الذي يتألق بجوار نجل زين الدين زيدان؟ تابعوا الحلقة الجديدة للتعرف عليه.

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