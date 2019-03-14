كشاف النجوم - مراهق من أصول مصرية يتألق في فرنسا

بعد الكشف عن العديد من أسماء اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا والغير معروفين إعلامياً في مصر، يعود FilGoal.com لتقديم حلقات برنامج The Scout كشاف النجوم.

فكما عودكم البرنامج، في كل حلقة يتم تسليط الضوء على لاعب من أصول مصرية متواجد في أكبر الأندية الأوروبية ويمكنه تمثيل المنتخب المصري أو إحدى المنتخبات الأوروبية الكبرى في ظل تجاهل مصري تام.

وتستعرض هذه الحلقة لاعب شاب في أحد أكبر دوريات العالم (فرنسا). فمن يكون هذا اللاعب؟ هذا ما تجيب عنه الحلقة التي يقدمها وسيم أحمد.

وكان الموسم الأول من برنامج كشاف النجوم قد ساهم في ضم اثنين من اللاعبين الأجانب ذو الأصول المصرية لصفوف المنتخب الأول وهم أمير عادل المعروف باسم ألكسندر ياكوبزن وسام مرسي.

من هو هذا اللاعب الذي يتألق بجوار نجل زين الدين زيدان؟ تابعوا الحلقة الجديدة للتعرف عليه.

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