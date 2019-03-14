توخيل يرد على الخليفي: أود البقاء مع باريس سان جيرمان

"سنرى ما هو قرار توخيل. هل هو يريد الرحيل أم لا يرغب في ذلك" هكذا كان تعليق ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، والرد أتى من توماس توخيل مدرب الفريق.

الاختبار دائما لأي مدرب لـ باريس سان جيرمان هو ما سيفعله في دوري أبطال أوروبا وليس الدوري أو الكأس في فرنسا. وفي الاختبار، سقط توخيل في ليلة كارثية جديدة في حديقة الأمراء.

مانشستر يونايتد صعق كتيبة باريس سان جيرمان وفاز 3-1 ليطيح بالفريق الفرنسي من دور الـ 16 من دوري الأبطال.

ورغم ذلك يبدو توخيل عازما على الاستمرار في العاصمة الفرنسية، إذ قال في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة بيلد الألمانية: "أود البقاء هنا لفترة طويلة".

وأضاف "أود التطور مع النادي، هذا بالتأكيد واضح".

آخر مرة نجح باريس سان جيرمان في تخطي دور الـ 16 من دوري الأبطال كان موسم 2015-16 وقتها فاز الفريق على تشيلسي قبل أن يخرج من ربع نهائي المسابقة.

بعدها ولثلاثة مواسم على التوالي ودع الفريق البطولة الأوروبية من دور الـ16.

وتأهل يونايتد إلى ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2013 بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض إذ أن الفريقين تعادلا في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأصبح يونايتد هو أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتأهل للدور التالي بعدما خسر لقاء الذهاب بهدفين في ملعبه بعد 34 مناسبة لم يحدث فيها ذلك.

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