مارادونا: رونالدو حيوان

أشاد الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، ولكن كالعادة جاءت الإشادة بوصف استثنائي: حيوان.

رونالدو انفجر أمام أتليتكو مدريد وسجل هاتريك ليقود يوفنتوس للانتصار بثلاثية نظيفة بعد الهزيمة ذهابا 2-0 في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لتتأهل السيدة العجوز إلى ربع النهائي.

وقال مارادونا لصحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالي: "هناك بعض اللاعبين الذين تشعر وأنهم لُمسوا بعصا سحرية".

وأضاف "الحقيقة أننا الأرجنتينيين فخورين أن ميسي أرجنتيني ولم يلعب لإسبانيا، ولكن الآخر (كريستيانو) حيوان".

وأوضح "رونالدو يتمتع بقوة كبيرة والآن هو هداف أيضا بشكل كبير؛ لأنه قال سأسجل 3 أهداف في أتليتكو وقد فعل ذلك".

دييجو يقصد حديث بعض التقارير التي أشارت إلى أن رونالدو أخبر المقربين منه قبل مواجهة الروخيبلانكوس أنه سيجل 3 أهداف في شباكهم.. أفلحت إن صدقت يا كريس.

ميسي أبدى إعجابه بما فعله كريستيانو أمام أتليتكو عقب مواجهة الأول لليون الفرنسي وتسجيله هدفين وصناعة مثلهما في الانتصار 5-1.

وقال البرغوث: "ما فعله رونالدو كان رائعا مع يوفنتوس ومفاجأة كبيرة".

وأضاف "كنت أتصور أن أتليتكو مدريد سيلعب بحذر أكبر، لكن يوفنتوس استطاع الفوز ورونالدو عرف ليلة سحرية بتحقيق الفوز".

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