مارادونا: رونالدو حيوان

الخميس، 14 مارس 2019 - 14:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بتأهل يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد

أشاد الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، ولكن كالعادة جاءت الإشادة بوصف استثنائي: حيوان.

رونالدو انفجر أمام أتليتكو مدريد وسجل هاتريك ليقود يوفنتوس للانتصار بثلاثية نظيفة بعد الهزيمة ذهابا 2-0 في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لتتأهل السيدة العجوز إلى ربع النهائي.

وقال مارادونا لصحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالي: "هناك بعض اللاعبين الذين تشعر وأنهم لُمسوا بعصا سحرية".

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وأضاف "الحقيقة أننا الأرجنتينيين فخورين أن ميسي أرجنتيني ولم يلعب لإسبانيا، ولكن الآخر (كريستيانو) حيوان".

وأوضح "رونالدو يتمتع بقوة كبيرة والآن هو هداف أيضا بشكل كبير؛ لأنه قال سأسجل 3 أهداف في أتليتكو وقد فعل ذلك".

دييجو يقصد حديث بعض التقارير التي أشارت إلى أن رونالدو أخبر المقربين منه قبل مواجهة الروخيبلانكوس أنه سيجل 3 أهداف في شباكهم.. أفلحت إن صدقت يا كريس.

ميسي أبدى إعجابه بما فعله كريستيانو أمام أتليتكو عقب مواجهة الأول لليون الفرنسي وتسجيله هدفين وصناعة مثلهما في الانتصار 5-1.

وقال البرغوث: "ما فعله رونالدو كان رائعا مع يوفنتوس ومفاجأة كبيرة".

وأضاف "كنت أتصور أن أتليتكو مدريد سيلعب بحذر أكبر، لكن يوفنتوس استطاع الفوز ورونالدو عرف ليلة سحرية بتحقيق الفوز".

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