كابيللو: الكرة القدم بها 3 عباقرة.. وكريستيانو رونالدو ليس من بينهم

يرى المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيللو أن كريستيانو رونالدو لاعبا استثنائيا ولكنه ليس عبقريا كليونيل ميسي نجم برشلونة.

رونالدو انفجر أمام أتليتكو مدريد وسجل هاتريك ليقود يوفنتوس للانتصار بثلاثية نظيفة بعد الهزيمة ذهابا 2-0 في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لتتأهل السيدة العجوز إلى ربع النهائي.

ورغم ذلك لا يؤمن كابيللو أن تصنيف رونالدو قد يقع في خانة العباقرة، إذ قال لشبكة سكاي إيطاليا: "رونالدو لاعب استثنائي وبطل ولكنه ليس عبقريا مثل ميسي".

وأضاف "هناك 3 عباقرة في عالم كرة القدم: بيليه، مارادونا وميسي".

قبل أن يستدرك "كريستيانو لاعب قوي ويجعلك قادرا على الفوز بأي شيء، ولكن ميسي شيء أخر، إنه عبقري".

وبرر "قابلت الأرجنتيني عندما كان في عمر الـ16 وشهرت بالدهشة، فعل نفس الأشياء التي يفعلها في الوقت الحالي ولكن أصغر بـ20 عاما؛ لأنه ولد عبقريا".

وشدد على رؤيته "إنه يخترع أشياء لا يراها الآخرون. رونالدو جعل نفسه بطلا ولكنه ليس عبقريا".

ميسي أبدى إعجابه بما فعله كريستيانو أمام أتليتكو، وقال: "ما فعله رونالدو كان رائعا مع يوفنتوس ومفاجأة كبيرة".

وأضاف "كنت أتصور أن أتليتكو مدريد سيلعب بحذر أكبر، لكن يوفنتوس استطاع الفوز ورونالدو عرف ليلة سحرية بتحقيق الفوز".

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