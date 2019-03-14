كلوب: فخور بما قدمناه أمام بايرن في الشوط الثاني وليس بسبب الهدفين

يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالفخر بسبب أداء لاعبيه في مباراة بايرن ميونيخ والتي اقتنص فيها فريقه بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بجدارة.

ليفربول هزم بايرن ميونيخ في الأراضي الألمانية بنتيجة 3-1، وعبر دور الـ16 من دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أنا واللاعبين والجميع، لقد قدمنا ليلة كبيرة. لقد حدث تغيير مبكرًا وأردنا أن نلعب كرة قدم أكثر مما فعلنا في الشوط الأول، لذلك قمنا بتغيير ذلك في الشوط الثاني وكان شوط أفضل بكثير".

وأضاف "سجلنا هدفًا رائعًا في الشوط الأول، لكنني أعتقد أنه بعد 45 دقيقة عرف الجميع أن الأمر لن يكون سهلاً على بايرن. كنا نشعر بثقة كبيرة قبل المباراة. كان علينا محاولة تقديم أداء جيد وفعلنا ذلك".

وواصل المدرب الألماني "في الشوط الثاني، كنت سعيدًا حقًا، ليس فقط لأننا سجلنا هدفين، بل لأننا لعبنا كرة قدم ناضجة، وأظهرنا مدى قوتنا، وكيف دافعنا جيدًا".

وأتم "يتمتع بايرن ميونيخ بالكثير من الجودة، بشكل لا يصدق، يمتلك أجنحة سريعة، قوي في كل المراكز، تحديات صعبة وكل تلك الأشياء، جيد في الخط الخلفي، حارس مرمى رائع، ولقد تغلبنا عليهم. هذا شيء هائل بالنسبة لنا".

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنام وبرشلونة ويوفنتوس وبورتو وأياكس وتقام القرعة يوم الجمعة.

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