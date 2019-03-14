توهج ميسي في أبرز أرقام مباراة برشلونة وليون

حين شعر بالخطر؛ ارتدى ليونيل ميسي ثوب البطل وأفسد عودة الضيوف وقاد برشلونة لعبورعقبة ليون ليكتب لنفسه أرقاما قياسية جديدة.

بلا رحمة فاز برشلونة على ليون 5-1، وتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا (طالع التفاصيل).

ليونيل ميسي سجل هدفين وصنع مثلمها وحرم ليون من اتباع "الموضة" السائدة في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم والمتمثلة في العودة بالنتيجة والتأهل من خارج الديار مثل ما فعل أياكس ومانشستر يونايتد وليفربول.

FilGoal.com يستعرض أبرز أرقام المباراة..

** لأول مرة منذ موسم 2011-2012 يُسجل ميسي هدفين ويصنع هدفين في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا.

** لأول مرة هذا الموسم ينجح ميسي في تسجيل هدفين وصناعة هدفين في مباراة واحدة.

** برصيد 11 هدفا أصبح ميسي أكثر اللاعبين إسهاما بالأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. سجل 8 وصنع 3.

** يعد ميسي اللاعب الوحيد الذي أهدافا لفريقه خلال المباريات التي لعبها أكثر من عدد استقبلها فريقه. ميسي سجل لـ برشلونة 108 هدفا في دوري أبطال أوروبا واستقبل 104 هدفا فقط خلال مشاركات ميسي.

** سجل ميسي 42 هدفا خلال 64 مباراة بمعدل 0.66 هدفا في المباراة في الأدوار الإقصائية لـ دوري أبطال أوروبا. فقط كريستيانو رونالدو سجل أكثر منه بواقع 63 هدفا خلال 77 مباراة وبمعدل 0.82 هدفا في كل مباراة.

** سجل ميسي 62 هدفا خلال 61 مباراة لعبها على ملعب كامب نو في دوري أبطال أوروبا.

** للمرة الـ13 على التوالي يصل برشلونة للدور ربع النهائي. لا يوجد أي فريق وصل لهذا الدور بشكل متتالي مثل برشلونة.

** للمرة الثانية في تاريخ ليون يخسر بفارق 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا. إذ خسر من ريال مدريد 4-0 في موسم 2011-2012.

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