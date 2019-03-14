 ميلنر: صلاح وماني وفيرمينو كانوا رائعين أمام بايرن

أسهب جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول في الإشادة بأداء الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو أمام بايرن ميونيخ والذي قاد الفريق لمواصلة المشوار في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على بايرن ميونيخ 3-1 ليتأهل الفريق الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال ميلنر في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بذلنا قصارى جهدنا وكنا نريد تحقيق نتيجة جيدة. لقد دافعنا جيدًا، ولم نمنحهم الكثير من الفرص".

وأضاف "ثلاثي المقدمة كانوا رائعين كالعادة. خاصة ساديو ماني المتألق".

واستمر ميلنر "ماني يقدم مستوى لا يصدق الوقت الحالي ونأمل أن يستمر هذا الموسم".

وواصل "الهدف الأول كان سخيفًا حقًا، الهدوء في التعامل مع الكرة، وكيف أنهاها في المرمى".

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