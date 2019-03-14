ناجي: مصر تعيش فترة من أزهى عصور حراسة المرمى

جدد أحمد ناجي الثقة في قدرات وإمكانيات حراس مرمى مصر مؤكدا أن المنتخب لا يعاني أي مشكلة في هذا المركز.

وصرح ناجي عبر برنامج "اللعيب": "حراسة مرمى مصر بخير، أؤكد دائما على إجادتهم في البطولات المجمعة، لقد ساهموا في وصولنا لنهائي كأس أمم إفريقيا وفي كأس العالم كانوا من أبرز اللاعبين في البطولة".

وأضاف: "لا أجد مصدرا للقلق، فالدوري المصري يضم 8 حراس مرمى قادرين على تمثيل منتخب مصر بكل أريحية".

وتابع: "مصر تعيش فترة من أزهى العصور في حراسة المرمى، لديهم إمكانيات عالية جدا ويؤدون مباريات بشكل جيد مثل أي حارس مرمى في العالم".

وأشار مدرب حراس المنتخب: "حراس المرمى في العالم لا يتم تقييمهم مثلما يحدث في مصر، فنحن نتعامل بالقطعة لمدة دقيقة أو 5 دقائق".

واستدرك: "بل إن حراس المرمى يحققون أهداف فرقهم بشكل جيد في كل الأعمار سواء الكبار والمتوسطين وكذلك الصغار، ليس لدينا أي مشكلة في حراسة المرمى".

وأكد أحمد ناجي: "يتبقى 3 أشهر على كأس الأمم الإفريقية وكل الخيارات واردة ومطروحة".

ولفت إلى أن حارس مرمى الوحدة السعودي، محمد عواد بخير، وتحسنت حالته، وسيشارك في التدريبات خلال يومين على الأكثر.

وأوضح أحمد ناجي: "لقد كان عواد متواجدا في القاهرة وأتابعه مع طبيب المنتخب، واتفقت مع عواد على إرسال فيديو للتدريبات للاطمئنان عليه".

ويضم منتخب مصر كل من محمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد الشناوي وعامر عامر ومحمد أبو جبل.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - الآن لن يظهروا في دور الـ8.. صلاح يصنع وليفربول يهزم بايرن ويتأهل من ألمانيا

بالفيديو - برشلونة يسحق ليون بخماسية بلا رحمة ويتأهل لربع نهائي الأبطال

خبر في الجول - الزمالك يتلقى موافقة لمشاركة ساسي أمام المقاولون

تعرف على كل المتأهلين لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد القرعة

فان دايك: نجحنا في إيقاف بايرن.. والتأهل أهم من هدفي في مرمى نوير