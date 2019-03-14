اسكواش - ثلاثي مصري في نصف نهائي بلاك بول للسيدات.. وتأهل صعب لنور الشربيني

اختتمت منافسات ربع نهائي بطولة بلاك بول للسيدات في نسختها الأولى وأسفرت عن تأهل ثلاثي مصري للمربع الذهبي.

وتقام البطولة بنادي بلاك بول بالتجمع الخامس في مصر وتعتبر من البطولات الكبرى في موسم السيدات.

تأهلت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا بعد تقديم عرض قوي أمام الانجليزية لورا ماسارو وفازت عليها بثلاثة أشواط نظيفة.

وتواجه رنيم في نصف النهائي زميلتها نوران جوهر التي حولت تأخرها بشوط لفوز قوي على مواطنتها هانيا الحمامي بثلاثة أشواط مقابل شوط.

ونجحت نور الشربيني بطلة العالم في خطف الفوز أمام الفرنسية كاميل سيرم بصعوبة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتقدمت الفرنسية كاميل مرتين أمام نور إلا أن بطلة العالم المصرية خطفت بطاقة التأهل في النهاية.

وتلاقي نور النيوزلاندية جويل كينج التي تغلبت بصعوبة على الهندية جوشنا شينابا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتقام مباريات نصف النهائي الخميس أما المباراة النهائية التي ضمنت مصر التواجد بها فتقام يوم الجمعة.

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