ميسي: رونالدو كان رائعا وقدم ليلة سحرية أمام أتليتكو مدريد

أبدى ليونيل ميسي نجم برشلونة إعجابه الشديد بما قدمه كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد.

وقال ميسي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب لقاء برشلونة وليون: "ما فعله رونالدو كان رائعا مع يوفنتوس ومفاجأة كبيرة".

وأضاف "كنت أتصور أن أتليتكو مدريد سيلعب بحذر أكبر، لكن يوفنتوس استطاع الفوز ورونالدو عرف ليلة سحرية بتحقيق الفوز".

وانتقل ميسي للحديث عن لقاء ليون، فقال "مررنا ببعض الفترات الصعبة وعقدنا الأمور بعض الشيء على أنفسنا بتلقي الهدف، لكننا نجحنا في النهاية بتحقيق الفوز".

وواصل "دخلنا المباراة منذ البداية بحثا عن تحقيق الفوز، وسجلنا الهدف الأول ثم سيطرنا على الأمور وأظهرنا أفضل نسخة من برشلونة".

ميسي أكمل "بعد الهدف الأول أتيحت لنا المساحات لنلعب المرتدات ونسجل أهداف أكثر. نعم أننا توترنا قليلا بعد الهدف الأول، لكننا كنا محظوظين بأن تسديدتي ارتطمت بالدفاع وسكنت الشباك في الهدف الثالث".

وأتم "كل الفرق المتبقية مميزة وليس هناك فريق أفضل من الأخر. هناك سيتي وأياكس الذي لا يخشى أحد وليفربول كذلك أثبت قوته اليوم. نحن نسير بهدوء وننتظر تحديد منافسنا للاستعداد له".

كان برشلونة قد فاز على ليون بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام قرعة الدور المقبل من البطولة يوم الجمعة المقبل، لتحديد المواجهات المقبلة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - الآن لن يظهروا في دور الـ8.. صلاح يصنع وليفربول يهزم بايرن ويتأهل من ألمانيا

بالفيديو - برشلونة يسحق ليون بخماسية بلا رحمة ويتأهل لربع نهائي الأبطال

خبر في الجول - الزمالك يتلقى موافقة لمشاركة ساسي أمام المقاولون

تعرف على كل المتأهلين لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد القرعة

فان دايك: نجحنا في إيقاف بايرن.. والتأهل أهم من هدفي في مرمى نوير