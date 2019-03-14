ميلنر: لم نظهر بأفضل مستوى لنا في مباراة بايرن

يرى جيمس ميلنر نجم ليفربول أن فريقه لم يظهر بالمستوى الأفضل له في مباراة بايرن ميونيخ رغم الفوز والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على بايرن ميونيخ 3-1 ليتأهل الفريق الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال ميلنر عقب المباراة: "أعتقد أننا قدمنا مستوى جيد أمام فريق قوي مثل بايرن ليس سهلا أن تفوز عليه في ملعبه، ولكن أيضا لن نقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "نجحنا في تسجيل الأهداف والفوز عليهم في ملعبهم وهذا أمر جيد".

وأتم "ساديو ماني كان في قمة مستواه.. سجل هدفين وقاد الفريق للفوز والهدف الأول له كان رائعا في المراوغة وطريقة الإنهاء ووضع الكرة في الشباك".

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