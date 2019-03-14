ليفاندوفسكي: لم نهاجم بشكل جيد لنفوز على ليفربول

اعترف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بعدم هجوم فريقه بشكل جيد في الخسارة أمام ليفربول.

وودع بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 لأول مرة منذ عام 2011 بالخسارة أمام ليفربول 3-1.

وقال ليفاندوفسكي عقب المباراة: "ليفربول لعب بسهولة أمام المرمى، أما نحن لم نجازف في الهجوم لتسجيل الأهداف".

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "لم نبذل المجهود الذي يؤهلنا للفوز ولم يكن لنا فرص كثيرة أمام المرمى".

وأكمل "أيضا لم نكن في يومنا ولم نقدم مستوانا الحقيقي في المباراة".

وأتم تصريحاته "سنحاول التركيز في الدوري والكأس ونواصل العمل للفوز بالبطولتين".

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