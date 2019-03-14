مواعيد مباريات الخميس 14-3 2019 والقنوات الناقلة – أرسنال ضد رين في أبرز مواجهات الدوري الأوروبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات اليوم الخميس والموافق 14 مارس 2019، والقنوات الناقلة لها.

مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس هي أهم مباريات اليوم.

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نابولي يحل ضيفا على ساليزبورج الساعة الثامنة إلا خمس دقائق. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وفي نفس التوقيت يلعب فالنسيا مع كراسنودار، وتشيلسي مع دينامو كييف على قناة بي إن سبورتس 1.

ويلتقي أرسنال مع رين الفرنسي الساعة العاشرة مساء في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي. تذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

في العاشرة مساء أيضا يلتقي إنتر ميلان مع إينتراخت فرانكفورت على قناة بي إن سبورتس 4، ثم بنفيكا مع دينامو زغرب عبر قناة بي إن سبورتس 5.

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