بالفيديو - صلاح يصنع وماني يسجل.. ليفربول يحرز الثالث في بايرن

ليفربول بات قوسين أو أدنى من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. الريدز يسجلون الثالث في شباك بايرن ميونيخ.

الفريقان يلتقيان في إياب دور الـ16 من المسابقة الأوروبية، وبعد التعادل 1-1 أصبحت النتيجة الآن 3-1 لصالح الضيوف الإنجليز.

ومحترفنا المصري محمد صلاح صنع هدفا رائعا لساديو ماني الذي سجل ثاني أهدافه في اللقاء.

صلاح انطلق من الجبهة اليمنى وتوغل قبل أن يرسل عرضية بوجه قدمه الخارجي على رأس ماني الذي لم يتوان عن التسجيل في كرة أخرى شاهدها نوير وهي تسكن مرماه في الدقيقة 84.

ماني تقدم أولا لليفربول قبل أن يتعادل جويل ماتيب بالخطأ في مرماه، ثم نجح فيرجيل فان دايك في إعادة التقدم الأحمر برأسية من ركلة ركنية، وها هو ساديو يسجل الثالث.

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هل يسجل صلاح ثاني أهدافه في دور الـ16 بدوري الأبطال؟