بالفيديو - صلاح يصنع وماني يسجل.. ليفربول يحرز الثالث في بايرن

الأربعاء، 13 مارس 2019 - 23:52

كتب : FilGoal

صلاح - ماني

ليفربول بات قوسين أو أدنى من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. الريدز يسجلون الثالث في شباك بايرن ميونيخ.

الفريقان يلتقيان في إياب دور الـ16 من المسابقة الأوروبية، وبعد التعادل 1-1 أصبحت النتيجة الآن 3-1 لصالح الضيوف الإنجليز.

ومحترفنا المصري محمد صلاح صنع هدفا رائعا لساديو ماني الذي سجل ثاني أهدافه في اللقاء.

أخبار متعلقة

بالفيديو - رأسية فان دايك تعيد المقدمة لـ ليفربول أمام بايرن بالفيديو - ماتيب يسجل في مرماه.. بايرن يتعادل مع ليفربول بالفيديو - يالها من مراوغة يا ماني لـ نوير.. ليفربول يتقدم على بايرن

صلاح انطلق من الجبهة اليمنى وتوغل قبل أن يرسل عرضية بوجه قدمه الخارجي على رأس ماني الذي لم يتوان عن التسجيل في كرة أخرى شاهدها نوير وهي تسكن مرماه في الدقيقة 84.

ماني تقدم أولا لليفربول قبل أن يتعادل جويل ماتيب بالخطأ في مرماه، ثم نجح فيرجيل فان دايك في إعادة التقدم الأحمر برأسية من ركلة ركنية، وها هو ساديو يسجل الثالث.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف حقيقة شائعة عينة لاعبا الزمالك الإيجابية في اختبار المنشطات

عامر حسين يوضح سبب تواجد حسام حسن في الملعب مع سموحة رغم عقوبة الإيقاف

اتحاد تونس لـ في الجول: حتى الآن.. ساسي ينضم للمنتخب بعد مباراة الزمالك ضد حسين داي

مجدي عبد الغني: هذه هي الملاعب المستضيفة لأمم إفريقيا.. وطلبات لجان التفتيش "بسيطة"

هل يسجل صلاح ثاني أهدافه في دور الـ16 بدوري الأبطال؟

محمد صلاح ساديو ماني

نرشح لكم

أخر الأخبار

سواريز: لتفوز بدوري الأبطال تحتاج للحذر.. الأمور تتوقف علينا 4 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو – برشلونة يسحق ليون بخماسية بلا رحمة ويتأهل لربع نهائي الأبطال 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - الآن لن يظهروا في دور الـ8.. صلاح يصنع وليفربول يهزم بايرن ويتأهل من ألمانيا 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تعرف على كل المتأهلين لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد القرعة 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالفيديو - صلاح يصنع وماني يسجل.. ليفربول يحرز الثالث في بايرن 29 دقيقة | المحترفون
بالفيديو - رأسية فان دايك تعيد المقدمة لـ ليفربول أمام بايرن 47 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 الرد الأول من صلاح على أنباء "انتقاله إلى يوفنتوس" 2 شيكابالا: الدوري لـ الزمالك وما حدث سابقا لن يتكرر.. وهذا الثنائي يعجبني في الأهلي 3 هل تتذكرون واقعة الزمالك في 2012؟.. الأهلي سيختار لاعبا لتدريبه كحارس مرمى ضد الساورة 4 بعد فوز أتليتكو على حسين داي.. كل سيناريوهات تأهل الزمالك لدور الثمانية في الكونفدرالية

قد ينال إعجابك